Kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat neuvotelleet hallituksen kanssa, mutta ratkaisua ei ole toistaiseksi syntynyt. Järjestöt katsovat, että hallitus on rikkomassa kikyä.

Kunta-alan pääsopijajärjestöjen mielestä valtiovarainministeriön budjettiesitys sisältää kilpailukykysopimuksen vastaisesti kuntiin ja kuntapalveluihin kohdistuvia lisäleikkauksia. Ne koskevat sairauspäivärahan verovaikutuksia, vuosityöajan pidennyksen ja lomarahan leikkausten todellisia vaikutuksia.

Ensi maanantaina olisi kunta-alan kiky-sopimuksen allekirjoitus. Ellei lisäleikkausasiaan ole ratkaisua, näyttää kiky-sopimuksen allekirjoittaminen vaikealta.

Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo vahvistaa, että kunta-alan työntekijäjärjestöt eivät voi allekirjoittaa kilpailukykysopimusta maanantaina, jos hallitukselta ei tule vastaantuloa ja se ei kompensoi kunnille koituvaa menetystä.

– Kiky oli kokonaisuus ja kaikkien pitäisi tehdä se, mitä siinä on sovittu. Ei kukaan voi irtautua siitä, kun siitä on kolmikantaisesti sovittu. Semmoisessa uskossa sopimus on tehty, että kunnille kompensoidaan veromenetykset.

Vesivalon mukaan ratkaisua hallitukselta odotetaan budjettiriihessä eli klo 12:n aikaraja keskiviikkona ei ollut niin sitova.

– Kun aloimme lukea budjettiesitystä, niin sieltähän se paljastui pikku hiljaa. Kunnilta otetaan enemmän, mitä kikyssä on ajateltu ja sillä tavalla kuntien taloudellista tilannetta huononnetaan.

– Haluaisimme pitää Kikyn koossa.

HANNAMARI AHONEN / LÄNNEN MEDIA