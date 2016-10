Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan poliisin tavoitteena on aina oikean tiedon levittäminen. Joskus voi kuitenkin kestää hetken, ennen kuin tapahtumien kulku on täysin selvillä ja tiedotettavissa. KUVA: Pekka Lassila

Sosiaalisessa mediassa ja iltapäivälehdissä lähti pian leviämään tieto, että poliisi on ampunut kaaharin. Hämeen poliisi tiedotti vasta illalla, ettei ylinopeus ollut ampumisen syy.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, kuinka poliisi mielestänne onnistui tiedotuksessaan?

– En kommentoi itse tapausta, sillä se kuuluu Hämeen poliisin ja valtakunnansyyttäjänviraston vastuulle. Esitutkintalain mukaan toimintavaltuus on ihan selkeä.

Minkälaiset ohjeet poliisilaitoksille on annettu tiedottamisesta?

– Esitutkintalaissa on sanottu ihan yksiselitteisesti, että rikosasioissa vastuu on tutkinnanjohtajalla. Siihen ei sen kummempia linjauksia tarvita.

– Meillä ei ole tavoitteena vaikeuttaa tiedon välitystä, päinvastoin näemme tämän mitä suurimmassa määrin yhteistoimintana journalistien ja poliisin välillä. Oikean tiedon kertominen kansalaisille on yhteinen tavoitteemme. Kysymys on vain siitä, mitä pystytään kertomaan.

Se ilmeisesti vaihtelee aina tapauskohtaisesti?

– Näissä asioissa on aina mukana myös omaisia ja läheisiä, eikä näissä nopeissa tilanteissa ole heti välttämättä täysin selvää, mitä on tapahtunut. Ja oikean tiedon välittäminen on poliisille tietysti ykkösasia: ettei tule kerrottua väärin, mistä taas seuraa vahinkoa vaikkapa omaisille. Haluamme tiedottaa sataprosenttisen luotettavasti: silloin kun poliisi tiedottaa, kaikkien tietojen on pidettävä paikkaansa.

– Ymmärrän median tiedonjanon ja voin vakuuttaa, ettei meillä ole mitenkään tavoitteena vaikeuttaa tiedotusvälineiden toimintaa. Mutta poliisin tiedottamisen pitää olla luotettavaa. Mieluummin varmistetaan varmistuksen päälle. Haluamme kertoa vain paikkaansa pitäviä asioita, Kolehmainen vakuuttaa.

