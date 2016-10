Viitasaarelaisen rytmihäiriösairautta aiheuttavan geenivirheen tutkiminen laajenee, kertoo Keskisuomalainen. Geenivirheen alkuperä on paikallistettu Viitasaaren Hakkaraisiin. Geenivirhe on jäljitetty 1600-luvulla syntyneeseen pariskuntaan, jonka jälkeläisiä on kutsuttu geenitesteihin.