Keskusrikospoliisin rikoskomisario Mika Ihaksisen mukaan keskusrikospoliisin tutkinnassa on tällä hetkellä yhteensä noin parikymmentä sota- tai terrorismirikosepäilyihin liittyvää tapausta.

Ihaksisen mukaan vihjeitä epäillyistä on tullut esimerkiksi Irakista ja Syyriasta Suomeen saapuvilta henkilöiltä.

Osa KRP:n tutkimista tapauksista on jo rikostutkinnassa, osa vielä esiselvittelyvaiheessa.

Näissä parissa kymmenessä tapauksessa on kyse rikoksista, jotka on tehty Suomen ulkopuolella. Tekijöillä on kuitenkin jonkinlainen yhteys Suomeen.

– Heillä on joko oleskelulupa Suomeen tai he asuvat maassa pysyvästi, Ihaksinen kertoo.

Ihaksinen tutkii keskusrikospoliisilla tapauksia, joissa henkilö on matkustanut Suomesta ulkomaille osallistuakseen terroristisiin tekoihin. Näissä valmistelurikoksissa terroristisen rikoksen valmistelu on tehty Suomessa.

Näitä tapauksia ei epäiltyjen kokonaismäärästä ole Ihaksisen mukaan kovinkaan montaa.

– Rikos vaatii sen, että henkilö todella matkustaa paikan päälle ja todentaa valmistelunsa, Ihaksinen sanoo.

Tällä hetkellä Suomessa valmistelurikoksesta epäillyistä ainakin kolme henkilöä on Suomen kansalaisia. Yhtä heistä epäillään myös terroristien koulutuksen järjestämisestä ja yhtä uusien henkilöiden värväämisestä terroristisiin tekoihin.

Suomeen saapuneisiin turvapaikanhakijoihin liittyvissä sota- tai terrorismirikosepäilyissä on Ihaksisen mukaan kyse lähinnä tapauksista, joissa henkilöä epäillään lähtömaassa tapahtuneista terrorismi- tai sotarikoksista.

Pidätettynä tai vangittuna Suomessa on terrorismirikoksista ollut Ihaksisen mukaan yhteensä kymmenkunta henkilöä.

Keskusrikospoliisi ja Pohjanmaan poliisilaitos pidättivät tänään keskiviikkona Vaasan seudulla 24-vuotiaan irakilaismiehen, jota epäillään terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja törkeästä sotarikoksesta. Tapahtumat liittyvät vuoden 2014 Camp Speicherin joukkomurhaan.

Pidätettyä henkilöä ei Keskusrikospoliisin rikoskomisario Jari Rädyn mukaan ole seurattu kovin pitkään.

– Tieto tuli meille kesällä. Sen tarkemmin en voi asiaa kommentoida, Räty sanoo.

Myös viime vuoden lopulla kiinni otettujen irakilaisten kaksosmiesten on epäilty esiintyvän ja syyllistyneen murhiin Isisin propagandavideolla. Veljesten tapauksen kerrottiin olevan Suomen vakavin terrorismiin liittyvä tutkinta tähän asti.

PÄIVI LAKKA / LÄNNEN MEDIA