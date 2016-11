– Kuten syytteen teonkuvauksesta käy ilmi, suunnitelma oli ollut se, että hän hankkii tällaisen pistoolin, menee kouluun ja yrittää ampua useita ihmisiä, Etelämäki sanoi toimittajille kärjäoikeudessa Helsingissä.

Etelämäen mukaan suunnitellun teon motiivikysymykset ovat hankalia.

– Näihin liittyy terveydellisiä ongelmia. Hän on myöntänyt sen, että hän on pakonomaisestikin ollut kiinnostunut joukkosurmista. Asian harrastaminen on tuonut hänelle elämänsisältöä, joka on auttanut masennuksessa.

Etelämäen mukaan epäilty suunnitteli esitutkintamateriaalin perusteella useiden ihmisten surmaamista. Syytteen mukaan hän suunnitteli vähintään 40 ihmisen surmaamista.

– Sellaista suunnitelmaa ei ole ollut, Etelämäki sanoo.

– Hän ei ole kyllä sellaista myöntänyt. Hän on ollut sairaalahoidossa pitkään ja psykoosissa. Siellä psykoosissa ollessaan hän on pyöritellyt näitä asioita päässään.

Epäilty on itse ollut oppilaana Kokkolan Kiviniityn koulussa. Etelämäen mukaan se on syy sille, että koulu valikoitui suunnitellun joukkosurman kohteeksi.

Etelämäen mukaan on vaikea sanoa, kuinka lähellä lopullista päätöstä koulusurman tekemisestä epäilty oli.

– Vaikea siinä on mennä toisen pään sisään. Hän ei ainakaan nyt myönnä sitä, että hän olisi ottanut sellaisen viimeisen askeleen, viimeisen päätöksen.

Syytteen mukaan teon suunnittelussa mukana oli poliisin hämäämissuunnitelma, pankkiryöstö.

– Pankkiryöstöasia on tullut ilmi toisen kanssaepäillyn kertomuksesta ja hänkin on kertonut olleensa hoidossa.

Epäiltyä kuullaan maanantaina oikeuden istunnossa.

Helsinki / lännen media