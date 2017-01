Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut ehdollisia vankeusrangaistuksia kahdelle miehelle ja yhdelle naiselle laittoman maahantulon järjestämisestä valeavioliitolla. Sen avulla toisen miehen sukulaismies pääsi Suomeen.

Tamperelaisnainen meni vajaat kolme vuotta sitten Kosovossa naimisiin erään 24-vuotiaan kosovolaisen miehen kanssa. Mies pani saman tien vireille oleskelulupahakemuksen Suomeen. Siinä kerrottiin, että pariskunnalla oli tarkoitus asua yhdessä Suomessa.

Avioliitto paljastui myöhemmin järjestetyksi. Pariskunta ei missään vaiheessa muuttanut yhteen. Naiselle oli luvattu 10 000 euroa siitä, jos hän suostuu valeavioliittoon miehen kanssa, jotta tämä pääsee Suomeen.

Käräjäoikeus pitää järjestelyjen päätekijänä Vaasassa asuvaa 53-vuotiasta serbimiestä. Miehellä on ollut aktiivinen rooli järjestelyjen monissa vaiheissa. Oikeus on tuominnut miehen laittoman maahantulon järjestämisestä kuudeksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen.

Toiseksi kovimpaan rangaistukseen oikeus on tuominnut 27-vuotiaan tamperelaisnaisen. Naisella on käräjäoikeuden mukaan ollut ratkaiseva osuus siinä, että järjestelyt ovat olleet mahdollisia. Nainen on tuomittu neljäksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen.

Lieventävänä seikkana oikeus on ottanut huomioon, että nainen on jo kuulusteluissa tunnustanut kaiken ja on näin auttanut rikoksen selvittämistä.

Naiselle ennätettiin maksaa luvatuista rahoista 3 000 euroa. Nämä rahat nainen tuomittiin menettämään valtiolle.

Vaasassa asuvan 44-vuotiaan kosovolaismiehen osuutta tapahtumissa oikeus pitää avunantona. Hän oli valeavioliitolla järjestämässä sukulaismiestään Suomeen. Oikeus on tuominnut hänet siitä kolmeksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen.

Oikeudenkäynnissä nainen tunnusti menneensä valeavioliittoon maksua vastaan ja myönsi syyllistyneensä laittoman maahantulon järjestämiseen.

Molemmat miehet kiistivät syyllistyneensä mihinkään.

Serbialaismies kertoi, ettei hänellä ole ollut mitään tekemistä järjestelyjen kanssa. Mies muisteli 44-vuotiaan kosovolaismiehen vain joskus kyselleen häneltä, tietääkö hän naista, jonka avulla hänen sukulaisensa voisi päästä valeavioliittoon ja Suomeen. 44-vuotias kosovolaismieskin kertoi olleensa täysin tietämätön siitä, mitä on tehty.

Oikeus on pohjannut tuomionsa mieskaksikon ja naisen välisiin Facebook-viesteihin ja naisen kertomukseen tapahtumista. Viesteistä ilmenee, että serbimies on ollut hyvin aktiivinen järjestelyissä ja hänelle on ollut niissä keskeinen rooli.

Viesteissä on myös puhuttu rahasta ja maksuista naiselle. 44-vuotiaan kosovolaismiehen osuus viesteissä on rajoittunut maksujärjestelyihin.

REIMA LUUKKANEN