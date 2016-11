Yhdysvaltojen kartta on värjäytynyt voittopuolisesti punaiseksi yön tunteina. Republikaanien presidenttiehdokas, tosi-tv-tähti ja miljardööri Donald Trump on järjestämässä suuryllätystä presidentinvaalissa, jota uutiskanava CNN kuvaa sanalla nailbiter – kynsien pureskelua aiheuttava jännäri.

Moni perinteisesti demokraatteja kannattanut osavaltio on kääntymässä Trumpin tueksi.

Ennusteissa Hillary Clinton on ollut niukassa, mutta varman tuntuisessa johdossa kaiken aikaa. Kun ääntenlasku kuitenkin nyt etenee, varmuudesta ei ole tietoakaan.

Trumpin äänisaalis on kuin useimpien pahimmista painajaisista. Seuraavan presidentin ratkaisevat vaa’ankieliosavaltiot ovat yksi toisensa jälkeen menossa Trumpille. Varhain aamulla Suomen aikaa tulosennuste povaa Trumpille nousua Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi tai pääsemistä ainakin äärimmäisen lähelle.

Tuoreimmissa uutiskanava CNN:n tulosennusteissa Donald Trump voittaa Hillary Clintonin Ohiossa – osavaltiossa, jota ilman republikaaniehdokkaat eivät ole nousseet presidenteiksi. Trump johtaa myös Floridassa ja Pohjois-Carolinassa, joita pidettiin etukäteen ratkaisevina osavaltioina. Texasin valitsijamiehet ovat samaten päätymässä Trumpille.

Kautta linjan Trump pärjää paremmin kuin asiantuntijat osasivat ennakoida. Uudenlainen ja puoluepolitiikasta irtautunut ehdokas näyttää repineen perinteisen poliittisen kartan kappaleiksi. Asiantuntijoiden Hillary Clintonille ennakoimaa valitsijamiesvyöryä ei tällä hetkellä ole näkyvissä.

Clintonin tulos paranee vielä, sillä ensimmäisinä tuloksen saavat valmiiksi pienet maaseutujen äänestysalueet. Monessa osavaltiossa hänen takamatkansa on kuitenkin venymässä liian suureksi. Clinton voittanee Coloradon ja New Mexicon kaltaisissa vähämerkityksisissä osavaltioissa.

New York on varmasti hänen, mutta juuri nyt ensimmäisen naispresidentin tie voittoon on kivinen.

Voitto on tiedossa myös isoimmassa osavaltiossa Kaliforniassa, mutta toivotun kaltaista rökälevoittoa siitä ei tule.

Vielä pari viikkoa sitten kukaan ei olisi rohjennut ennustaa, että tässä vaiheessa tuloslaskentaa Donald Trump voisi olla johdossa näin monessa keskeisessä osavaltiossa.

Pientä lohtua Clintonille tuo ennuste, että hän voittaisi itärannikon tasaisen kilvan Virginiassa. Sen sijaan Michigan pohjoisen järviseudulla on menossa Trumpille.

Kun Barack Obama pyrki presidentiksi, Wisconsin oli hänen takanaan ja demokraattien sininen. Tulosennusteen perusteella Trump on kääntämässä Wisconsinin itselleen, republikaanien punaiseksi.

Kilpailu on niin tasainen, että tulosta täytyy jännittää vielä ainakin pari tuntia.

Joka tapauksessa Trumpin menestys on historiallinen, eikä Yhdysvallat herää vaalien jälkeiseen aamuun yhtenäisenä kansakuntana ensimmäiselle naispresidentilleen hurraten. Ulkopuolinen haastaja on onnistunut mullistamaan poliittisen taistelukentän perusteita myöten.

MATTI POSIO / LÄNNEN MEDIA