Lännen Median demarivaikuttajakyselyn tulos on mannaa entiselle ulkoministerille Erkki Tuomiojalle (sd). Hän ehdotti pari viikko sitten, että kolme suurinta oppositiopuoluetta Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto ryhtyisivät hahmottamaan yhteisiä tavoitteita seuraavalle hallitukselle ja menisivät eduskuntavaaleihin yhteisellä ohjelmalla.

Tuomioja tuntee kentän tunnot, sillä vasemmistoliitto ja vihreät ovat Sdp:n paikallisvaikuttajien selvästi suosituimmat hallituskumppanit. Oppositiossa puolueet ovat tehneet yhteistyötä monissa asioissa, mikä olisi omiaan näkemään ne yhteisessä hallituksessa seuraavien eduskuntavaalien jälkeen.

Blokkipolitiikka on kuitenkin tähän saakka ollut Suomessa vierasta. Sitä kuvaa se, ettei Tuomiojan ehdotus vihreitä innostanut.

Ennen eduskuntavaaleja puolueet ovat yleensä varoneet sulkemaan toisia puolueita mahdollisesta hallitusyhteistyöstä. Viime vaalien alla oikeastaan vain perussuomalaiset ja vihreät totesivat, etteivät ne sovi samaan hallitukseen. Tämä korosti näiden puolueiden eroja ja sopi varmaan molempien vaalikampanjaan tuoden niille lisää kannatusta.

Nyt tehdyssä kyselyssä perussuomalaiset on sdp:n kenttäväen ykkösinhokki eikä kenttäväki toivo kokoomustakaan seuraavaan hallitukseen. Nämä puolueet tulevat eittämättä olemaan Sdp:n päävastustajat seuraavissa eduskuntavaaleissa, joten erojen korostaminen on luontevaa.

Suomessa hallitusta ei ole kuitenkaan ollut tapana muodostaa ennen vaaleja luotujen blokkien mukaan. Suurimman puolueen puheenjohtaja on avainasemassa neuvotellessaan vaalien jälkeen hallituskoalitiosta ja -ohjelmasta. Liikkumavaraa on ollut niin paljon, että hallitukseen on voinut päätyä myös sellaisten puolueiden kanssa, joiden kanssa ideologista liimaa ei paljon ole.

Hallitusyhteistyö ei silloin välttämättä ole auvoista, kuten Jyrki Kataisen (kok) hallituksesta muistetaan. Sellaisillakin koalitioilla pitää kuitenkin pystyä Suomea hallitsemaan, jos vaalitulos ja puolueiden lukkiintuneet näkemykset eivät muuta mahdollista.

AKI TAPONEN

Kirjoittaja on Lännen Median toimittaja