Evankelisluterilainen kirkko on ilmoittanut, että se auttaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Kirkko tarjoaa muun muassa hätämajoitusta. Kuva: Mauri Ratilainen / Compic

Suomen evankelisluterilainen kirkko on ilmoittanut, että se auttaa ja majoittaa Suomessa laittomasti oleskelevia paperittomia, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen.

Toimiiko kirkko tällöin laittomasti, oikeustieteen tohtori, yliopistolehtori Heikki Kallio Itä-Suomen yliopistosta?

– Kun kielteinen turvapaikkapäätös on täytäntöönpanokelpoinen ja 30 päivän määräaika vapaaehtoisesta paluusta on kulunut, henkilön oleskelu Suomessa muuttuu laittomaksi. Silloin se tulee myös ulkomaalaisrikkomuksena rangaistavaksi. Jos tietyt toimijat avustavat piileskelyssä, se on avunantoa ulkomaalaisrikkomukseen.

Eli kirkko syyllistyy silloin lainrikkomukseen?

– Ei kirkko laitoksena, vaan henkilöt, jotka päättävät asiasta ja avustavat piileskelyssä ja oleskelussa. Heidän osaltaan se on katsottavissa avunannoksi ulkomaalaisrikkomukseen. Siitä voi tulla tuomioksi sakkoa.

Eikö humanitaarisista syistä ole mitään poikkeusta?

– Tuomioistuin voi tapauskohtaisesti jättää rangaistukseen tuomitsematta, jos teko on kokonaisuutena arvioiden vähäinen, tai jos tapauksessa on jotain sellaista yllätyksellisyyttä tai pakottavuutta, jonka vuoksi teko olisi anteeksiannettava.

Voidaanko tätä poikkeusta soveltaa, jos kirkko alkaa suojella noin 2 000:ta maassa laittomasti olevaa paperitonta?

– Siihen pitäisi saada linjaus oikeuskäytännöstä. Katsoisin, ettei tämä poikkeus soveltuisi laajamittaiseen ja järjestäytyneeseen toimintaan, jossa avustetaan tuntemattomia.

Onko kirkkohallitus selvittänyt, ettei seurakunta tai kirkon työntekijä syyllisty paperittomien avustamisessa ja majoittamisessa lainrikkomukseen, kirkkoneuvos Pekka Huokuna?

– Avustaminen on osa normaalia seurakuntien diakoniatyötä, ja kirkkoturvasta on jo vuosia ollut oheistus.

Sitä tehdään aina yhteistyössä viranomaisten kanssa, eikä siinä syyllistytä lainvastaiseen avunantoon.

– Majoittaminen tarkoittaa tilapäistä hätämajoitusta, joka käytännössä toteutuu yhteistyössä paikallisen kunnan ja sosiaalitoimen kanssa.

– Seurakunnat eivät esimerkiksi piilottele ihmisiä. Mutta jos epäillään, että turvapaikkahakemuksen käsittely on ollut puutteellista, kirkkoturvan tavoitteena on varmistaa, että turvapaikanhakija on saanut kaiken sen tuen, mikä hänelle lain mukaan kuuluu.

Toimiiko kirkko laittomasti, kun se avustaa ja majoittaa paperittomia, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen?

– En usko, että arkkipiispakaan (Kari Mäkinen) on ihan tätä tarkoittanut, vaan sitä, että silloin kun ihminen on hädässä, häntä autetaan. Minun käsitykseni on, että tässä kirkko ei haluakaan syyllistyä millään tavalla laittomuuksiin. Olen keskustellut tästä arkkipiispan kanssa. Hän sanoi, että kirkko haluaa noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä, niin kuin pitääkin.

Jos kirkko majoittaa laittomasti maassa olevia paperittomia, onko se laitonta?

– Sitä minä en lähde spekuloimaan, kun arkkipiispa on sanonut, että he eivät mihinkään lainvastaisuuksiin syyllisty.

Ainoastaan auttavat hädässä olevia ehkä antamalla ruokaa ja tämäntyyppistä.

AKI TAPONEN / LÄNNEN MEDIA