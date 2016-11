Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystössä vaaliaamua viettävä kirjailija Juha Itkonen kertoo olevansa yllättynyt siitä, kuinka hyvin Donald Trump on menestynyt vaaleissa.

– Pelottaa, Itkonen sanoo.

– Hän on rikkonut kaikki rajat. Sen tavallaan unohtaa, kuinka törkeä hän on ollut ja millaisen puhetavan hän on tuonut.

Itkonen on tehnyt vuoden ajan matkakirjaa Minun Amerikkani. Hän on käynyt Yhdysvalloissa kolme kertaa vuoden aikana, ja menee maahan uudestaan tammikuussa. Itkonen ihmettelee, miten Trump pystyisi hoitamaan presidentin virkaa, jos hän voittaisi vaalit.

– Trump on viihdyttäjä, showmies, synkkä sellainen, Itkonen sanoo.

LAURA MYLLYMÄKI / LÄNNEN MEDIA