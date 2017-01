Koko maassa on yhä kireää pakkasta, mutta pohjoisimmassa Lapissa lämpötila on alkanut jo lauhtua, kertoo Ilmatieteen laitos. Pohjois-Lapissa pakkasta on enää 15–20 astetta. Kylmintä on Etelä- ja Keski-Lapin tienoilla. Sallassa mitattiin 39,6 astetta pakkasta.