Kietäväisen mukaan työntekijöiden kanssa haetaan liian vähän uudentyyppisiä tapoja tehdä työtä, niin että ihmiset jaksaisivat töissä pidempään.

– Työelämän hektisyys ja työpaine ovat semmoisia, että moni palaa loppuun, jos ei jaksa entistä menoa.

Kietäväinen on syystä huolissaan, sillä Kevan joulukuussa tekemän selvityksen mukaan 58 prosenttia kunta-alan nykyisistä työntekijöistä jää vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle seuraavan 20 vuoden aikana, valtion työntekijöistä 63 prosenttia. Eniten kuntatyöntekijöitä eläköityy Kainuussa, Lapissa, Kymenlaaksossa ja Kietäväisen synnyinmaakunnassa Etelä-Savossa, jossa yli 62 prosenttia kuntien työntekijöistä jää eläkkeelle 2036 mennessä.

Pääosa kunnista eläköityvistä on hoitoalalta. Kun suuret massat jäävät eläkkeelle, pitää uusia hoitoalan työntekijöitä saada lisää, kun hoidettavien määrä kasvaa.

– Eläkkeiden rahoituksen kannalta on oleellista, että onnistumme pidentämään eläkkeellejääntiä.

Keva kuten yksityiset eläkeyhtiötkin tukevat työnantaja-asiakkaitaan, niin että ne pystyisivät kehittämään työssäjaksamista työpaikoilla. Julkisella puolella on jo onnistuttukin lykkäämään eläkkeelle jäämisikää. Viime vuonna kunta-alan työntekijät jäivät eläkkeelle keskimäärin 60,9-vuotiaina.

– Myös sote-uudistus luo työpaikoille epävarmuutta. Pelko on se, että lähellä eläkeikää olevat työntekijät saattavat oma-aloitteisesti hakeutua eläkkeelle ennen aikojaan. On selvitetty, että epävarmuustilanteessa ihmiset jaksavat, koska he haluavat pitää työpaikasta kiinni. Kun tilanne varmistuu, ihmiset hakeutuvat eläkkeelle aiempaa enemmän.

Hannamari Ahonen/Lännen Media