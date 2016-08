Keskustan 202 norminpurkuehdotuksen mukana ovat ehdotukset, että merimetson aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi annetaan entistä enemmän lupia lintumäärän rajoittamiseen ja että Suomen tulee ajaa EU:ssa valkoposkihanhen luokittelemista riistalinnuksi.

– Vaikuttaa lähtökohtaisesti oudolta linjaukselta. Tuntuu, ettei norminpurkuehdotuksen kirjoittaja ole kartalla siitä, mikä on nykytilanne, Lehtiniemi sanoo.

Lehtiniemen mukaan poikkeuslupa esimerkiksi merimetson määrän rajoittamiseksi on todennäköisesti perusteltu, kun on konflikti läheisen asutuksen ja merimetsokolonian välillä. Lehtiniemi muistuttaa, että viime vuosina haetut poikkeusluvat on miltei kaikki hyväksytty.

Tulisiko näiden lintujen määrää harventaa, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.)?

– Etenkin paikallisesti näin on toimittava ja alueellisesti yhteistyössä tulisi linjata, mitä tehdään, missä tehdään ja milloin tehdään.

– Lupajärjestelmää molempien lajien mutta eritysesti merimetsojen osalta viilataan vastaamaan paremmin käsillä olevaa ongelmaa.

Tiilikaisen mukaan molempien lajien osalta EU-sääntely on vahvaa, ja EU-tason muutokset voivat olla vaikeita viedä läpi.

– Poikkeuslupia voidaan kuitenkin myöntää vahinkoja estäviin ja vähentäviin toimiin molempien lintulajien osalta. Tämä on tällä hetkellä ehdottomasti nopeimmin vaikuttava keino, Tiilikainen kertoo.

Ongelmalinnut aiheuttavat hygieniahaittoja. Esimerkiksi valkoposkihanhet ulostavat nurmialueille kaupunkialueilla ja ovat aiheuttaneet myös satotappioita.

Lehtiniemi kaipaisi listaan toimenpiteitä, joilla tähdättäisiin taantuneiden riistasorsien tilanteen parantamiseen. Nyt ehdotusten lintufokus on vain runsastuneissa lajeissa.

AKI LAUROKARI/LÄNNEN MEDIA