Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Pauli Nurminen kertoo, että kyseessä on 600-neliöinen, 60-luvulla rakennettu kaksikerroksinen rakennus, jossa toimii autokorjaamo. Palavassa rakennuksessa ei ole ollut ihmisiä sisällä. Kattorakenteet ovat tulessa, ja rakennus tuhoutuu Nurmisen arvion mukaan kokonaan. Läheisen vanhustentalon 19 asukasta ja läheinen omakotitalo on evakuoitu. Rakennuksiin on noin 50 metriä matkaa, joten leviämisvaaraa ei Nurmisen mukaan ole. Evakuoinnit on tehty savuhaittojen takia.

– Rakennuksessa on sisällä kaasupulloja ja palavia kemikaaleja, joten mekin pidämme rakennukseen jonkin verran etäisyyttä työturvallisuussyistä, Nurminen kertoo.

Rakennuksen yhteydessä toimii myös Shellin huoltoasema.

– Aseman puolenkymmentä bensapumppua ovat noin kymmenen metrin päässä. Ne saadaan näillä näkymin suojattua, Nurminen sanoo.

Ohikulkija havaitsi kattorakenteiden olevan tulessa viiden jälkeen iltapäivällä. Paikalla on pelastustoimen, poliisin ja ensihoidon yksiköitä. Sammutus- ja raivaustyöt ovat parhaillaan käynnissä.

