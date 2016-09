Stubbille ja toiselle ex-kokoomusministerille Lenita Toivakalle tilaa ulkoasiainvaliokunnassa tekivät kansanedustajat Ben Zyckowich ja Sofia Vikman. Stubb kehui kesänsä sujuneen hyvin perheen parissa.

– Oli ensimmäinen kesä kahdeksaan vuoteen ilman suuria kriisejä tai lomien keskeytyksiä. Oli mukava ja rauhallinen kesä perheen kanssa. Tuli luettua paljon, Stubb kertoi eduskunnan aulassa.

Entisenä pääministerinä ja valtiovarainministerinä Stubb kertoi saaneensa myös joitakin työasioihin liittyviä kyselyjä.

– Tulen keskittymään varsinkin ulkoasiainvaliokunnan toimintaan. Me ei olla lähdössä perheenä Suomesta mihinkään. On muistettava perusasiat, meillä on kaksi teini-ikäistä lasta, Stubb kertoi syksyn suunnitelmistaan.

Hänen mukaansa kansainvälisessä politiikassa jyllää nyt valitettavasti nationalismi ja populismi. Brexit ja Donald Trump ovat näistä esimerkkejä. Lisäksi meneillään on Ukrainan konfliktin jälkeinen tilanne ja Turkin ihmisoikeustilanne vaikea.

– On mielenkiintoista saada keskittyä nyt näihin.

KIRSI TURKKI/LÄNNEN MEDIA