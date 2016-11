Trump on menestynyt ääntenlaskennassa odotettua paremmin. Aalto toivoisi Clintonin voittavan.

– Sanotaan näin, että olen yhden viskipullon rikkaampi mutta se ei hirveästi lämmitä, vedonlyöntiä presidenttikilvasta käynyt Aalto sanoo.

Aallon mielestä Trumpin suosio kielii ajasta, jossa tilastoilla ja faktoilla ei enää ole väliä.

– Tosi vahvasti mennään sillä, miltä minusta tuntuu.

– Elämme "I want to believe" -aikaa.

– Veikkaan, että Trump tämän vie.

LAURA MYLLYMÄKI / LÄNNEN MEDIA