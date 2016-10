– Minusta on tärkeää, että jos pääministeri tekee esityksensä, niin hän on miettinyt, mikä on hänen tiiminsä. Olisin kokenut hankalana aloittaa, jos olisin voittanut paikan äänestyksen kautta, Lohi sanoi.

– Siksi oli parempi, että en ollut käytettävissä, eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana jatkava Lohi sanoi.

Lohi ei paljastanut, ketä hän äänesti ministeriksi salaisessa lippuäänestyksessä.

Hän ei usko, että tiukka äänestys antaa ministeriksi valitulle kansanedustaja Mika Lintilälle huonot lähtökohdat tehtävään.

– Lintilä saa kaiken tuen tehtäväänsä. Kun hän oli pääministerin esittämä ministeri, niin se antaa hyvät lähtökohdat, Lohi sanoi.

AKI TAPONEN / LÄNNEN MEDIA