– Jos kyse on varsinaisesta rekrytointiasiasta, asia kuuluu aluehallintoviranomaiselle, Pimiä toteaa tekstiviestitse.

Myöskään apulaisoikeusmies Maija Sakslin ei ole julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella tehnyt päätöstä asian tutkittavaksi ottamisesta, eduskunnan oikeusasiamiehen toimistosta kerrotaan Lännen Medialle. Sakslin ei itse kommentoinut asiaa Lännen Median pyynnöstä huolimatta.

Puolustusvoimien valvontaan liittyviä kysymyksiä hoitaa eduskunnan oikeusasiamies. Tehtäviä oikeusasiamiehen toimistossa hoitaa apulaisoikeusasiamies.

Yle uutisoi torstaina, että Kainuun prikaatin kouluttaja oli sanonut varusmiehille tarkoitetussa minilennokki-infossa, että kaksoiskansalaiset eivät pääse lennokkikoulutukseen. Everstiluutnantti Petteri Soini myönsi Ylelle, että asia oli otettu esiin. Puolustusvoimat tiedotti myöhemmin torstaina, että Puolustusvoimien yhdenvertaisuusnormin mukaan kansalaisuus ei ole peruste eriarvoiselle kohtelulle.

"Pääesikunta on tänään antanut alajohtoportaille käskyn varmistaa, että ohjeistuksen vastaisia toimenpiteitä ei ole", torstaina julkaistussa tiedotteessa todettiin.

Tiistaina Yle uutisoi, että Puolustusvoimissa on toimittu jo jonkin aikaa niin, ettei Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia ole otettu töihin, jos kaksoiskansalaisuus on tullut ilmi työhön pyrkivän turvallisuusselvityksessä. Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) kiisti Ylen tiedot.

– Toisaalta erilaiselle kohtelulle on lain mukaan mahdollisuus. On niin sanottuja oikeuttamisperusteita, joista vahvin perustuu siihen, että kyse on muulla lainsäädännöllä säädetystä poikkeuksesta ja erilainen kohtelu on perusoikeusnäkökulmasta oikeasuhtaista, Pimiä sanoi Lännen Medialle keskiviikkona.

Professori: jopa joukko-osastojen tarkastukset mahdollisia

Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen sanoo, että eduskunnan oikeusasiamies voi tehdä Puolustusvoimiin laillisuusvalvonnassaan jopa tarkastuksia eri joukko-osastoihin.

– Jos tähän halutaan jokin laillisuusvalvojan näkökulma, on luontevaa, että se on eduskunnan oikeusasiamies, Voutilainen sanoo.

Oikeusasiamies voi itse ottaa asian käsittelyyn tai reagoida asiasta tulleeseen kanteluun. Voutilainen ei henkilökohtaisesti ota kantaa siihen, pitäisikö eduskunnan oikeusasiamiehen tutkia kaksoiskansalaisten kohtelu Puolustusvoimissa.

– Se on oikeusasiamiehen asia. Hän on riippumaton toimija, Voutilainen sanoo.

Puolustusministeriö tiedotti keskiviikkona asettavansa hankkeen lainsäädäntömuutosehdotuksista, jotka tähtäävät siihen, että jatkossa Puolustusvoimien sotilasvirkoihin voitaisiin pääsääntöisesti nimittää henkilö, jolla on vain Suomen kansalaisuus. Sama koskisi upseerin virkaan johtaviin opintoihin otettavia. Lainsäädäntöhankkeen keskeiseksi tavoitteeksi kerrotaan kansallisen turvallisuuden parantaminen.

Voutilainen huomauttaa, että on perustuslakivaliokunnan tehtävä arvioida, voidaanko ihminen panna alkuperän perusteella eri asemaan.

– Nythän on kysymys myös siitä, että henkilö voi olla Suomessa syntynyt, ja hänellä on muista syistä myös toisen maan kansalaisuus. Laissa pitäisi olla selkeät säännökset siitä, mitä tilanteita tämä loppujen lopuksi tarkoittaisi, Voutilainen sanoo.

– Mitään laajoja säännöksiä meillä ei siitä kansallisesti voi olla. EU-sääntelykin tulee vastaan, hän lisää.

EU:n perusoikeuskirja sisältää käytännössä samanlaiset yhdenvertaisuusvaatimukset kuin Suomen perustuslaki.

