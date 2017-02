Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ihmettelee sitä henkeä, joka sdp:n puoluekokouksesta on välittynyt.

– Se perustuu nykyhallituksen demonisoimiseen ja pelotteluun, Kaikkonen sanoi keskustan eduskuntaryhmän kokouksessa lauantaina Helsingissä.

Kaikkonen muistutti, ettei demareiden edellisestä hallituskaudesta ole vielä kahta vuotta.

– Sen ajan Suomen talous rämpi pohjamudissa, työttömyys paheni ja myös silloin tehtiin leikkauksia lapsiperheitä myöten, mikä nyt kielletään kolmesti. Kausi päättyi totaaliseen mahalaskuun, jossa hallituksen keskeiset talous- ja työllisyystavoitteet jäivät valovuosien päähän tavoitteistaan.

– Sen jälkeen demareiden johdolla on haukuttu jokseenkin kaikki, mitä Sipilän hallitus on tehnyt. Ja kaiken päälle nyt demarit tulevat pokkana kertomaan, että tämänhetkinen talouskasvu ja työllisyyden nousu onkin itse asiassa heidän ansiotaan. Täytyy sanoa, että pokkaa ainakin tovereilla riittää, Kaikkonen hämmästeli.

Hän arvosteli sdp:tä myös uhkauksesta palauttaa sote-uudistus ja maakuntauudistus lähtöruutuun seuraavien eduskuntavaalien jälkeen vuonna 2019. Se vaarantaisi ihmisten lääkäriin pääsyn ja jättäisi myös työntekijät tyhjän päälle.

Keskustan tavoitteena on Kaikkosen mukaan se, että uudistuksesta tulee kerralla mahdollisimman hyvä. Siksi keskustan kansanedustajat paneutuvat huolella hallituksen esitykseen ja tarvittaessa tuovat keskusteluun parannusehdotuksia.

Nykyhallituksessa ei tosirakkautta

Kaikkonen totesi, ettei nykyhallituksen kokoonpano kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa perustu tosirakkauteen, vaan vaalitulokseen. Hän vaati hallitusta pitämään yhtä niin myötä- kuin vastamäessä.

Hallituksen yhtenäisyyttä on koetellut liikenneverkkoselvityksen joutuminen hallituskumppanien torjumaksi. Myös parlamentaarisen työryhmän perustaminen liikenneväylien rahoituksen turvaamiseksi on takellellut.

Kaikkonen kuitenkin uskoo, että vaalikaudet ylittävän näkemyksen aikaansaamiseksi on vielä edellytykset, jos sitä tosissaan halutaan. Keskustan ministerien hän totesi nauttivan eduskuntaryhmän luottamusta.

Kaikkonen toisti keskustan lähtevän hallituksen puoliväliriiheen siitä lähtökohdasta, että vaalikauden aikana toteuttavat valtiontalouden säästöt on jo tehty. Kokoomuksessa sopeutustarpeeksi on arvioitu 1-2 miljardia euroa.

Pääministeri sovittelevampi sdp:n suuntaan

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) tyytyi eduskuntaryhmänsä kokouksen alla lähettämään onnittelut sdp:n uudelleen valitulle puheenjohtajalle

Antti Rinteelle.

– Keskustalle on tärkeätä, että saadaan asiat ja erityisesti isot uudistukset eteenpäin. Toivottavasti sosialidemokraatit käyttävät vähemmän ei-sanaa. Nyt Suomi on sellaisessa vaiheessa, että myös oppositiota tarvitaan mukaan. Toivottavasti vastataan myönteisesti näihin pyyntöihin, mitä viime päivinäkin on esitetty, Sipilä viittasi liikennetyöryhmään.

Lännen Median kyselyssä demarit ovat pitäneet keskustaa mieluisempana tulevan hallituksen kumppanina kuin kokoomusta.

– Seuraaviin eduskuntavaaleihin on yli kaksi vuotta. Ovatkohan nuo pikkaisen liian aikaisia pohdintoja, Sipilä epäili.

Keskustaväki suuntaa lauantaina kuntavaaliristeilylle Tallinnaan ja julkistaa siellä kuntavaaliohjelmansa.

Aki Taponen, Helsinki / Lännen Media