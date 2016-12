Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta pitää Aarnion syytteitä pahimpana skenaariona poliisin ja rikollisten rajan hämärtymisestä.

– Muistan, että kymmenen vuotta sitten puhuttiin poliisin keinovalikoimasta. Käytiin keskustelua pakkokeinoista, soluttautumisista ja valeostoista. Poliisin huseeraaminen lähellä rikollispiiriä on aina vaarallista, Nuotio sanoo.

Nuotion mukaan Aarnion toteaminen syylliseksi toisi mukanaan kiusallisia kysymyksiä siitä, ovatko huumepoliisin tutkinnan kohteeksi päätyneet aina kaikki sinne kuuluvat.

– On iso asia, jos pystytään todella osoittamaan, että Helsingin huumepoliisin päällikkö on liukunut mukaan huumerikollisten porukkaan, Nuotio sanoo.

Syyttäjä: Huumepoliisissa peesaajia

Syyttäjän mukaan Aarnio on niin sanottu Pasilan mies, joka on junaillut Suomeen lähes tuhannen kilon hasiskuljetukset. Syyttäjän näkemyksen mukaan Aarnio on kopioinut liigaansa edesmenneen huumeparonin Miika Kortekallion organisaatiomallin ja osin samat henkilöt. Aarnio tutki Kortekallion huumebisneksiä poliisissa 1980-luvulla.

Syyttäjä uskoo, että Aarniota on suojannut oikeudessa huumepoliisin kyseenalainen työskentelytyyli. Tällöin työtapojen salaaminen olisi ollut entisille alaisille syy tukea Aarniota.

– Helsingin poliisi on saanut aivan erinomaista tietolähdetietoa ja selvittänyt loistavasti juttuja. Vastapuoli siinä on ollut, että näiden tiettyjen henkilöiden tekemisiin ei puututtu. Tämä voi olla yksi selitys siihen, miksi Aarniolle löytyy oikeudessa peesaajia, valtionsyyttäjä Mikko Männikkö arvioi oikeussalissa viime maaliskuussa.

Aarnio pitää Pasilan miestä keskusrikospoliisin ja syyttäjän sepitteenä. Hän ja muut syytetyt kiistävät syytteet.

"Tuomitsemiskynnys korkea"

Syyskuun lopussa Helsingin hovioikeus korotti Aarnion tuomiota kolmeen vuoteen niin sanotussa Trevoc -haarassa. Hovi katsoi, että Aarniolla oli kaksoisrooli seurantalaiteyhtiö Trevocissa ja laitteita ostaneessa Helsingin huumepoliisissa. Aarnio on hakenut valituslupaa tuomioon korkeimmalta oikeudelta.

Hovioikeus antoi Aarniolle Trevoc-haarassa tuomion törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, törkeästä petoksesta ja törkeästä lahjuksen ottamisesta. Lisäksi se piti voimassa käräjätuomion rekisterimerkintärikoksesta.

Tuomion mukaan Trevocin toimittamat seurantalaitteet eivät soveltuneet poliisin salaiseen tiedonhankintaan, koska yhtiön omistusjärjestelyt olivat salattuja ja niissä oli mukana United Brotherhood -liivijengin silloinen pomo. Torstaina oikeus ottaa kantaa siihen, onko samainen liivijengin pomo ollut Aarnion bisneskumppani myös huumekaupassa.

Huumehaaran ratkaisua varten käräjäoikeus on joutunut pohtimaan esimerkiksi Aarnion puolen miljoonan euron käteisvarojen alkuperää, puhelinliikenteen antamaa kuvaa hänen liikkeistään ja erilaisten oikeudessa ja esitutkinnassa kuultujen kertomusten luotettavuutta.

– Tuomitsemiskynnys on korkea, koska ei saa jäädä mitään varteenotettavaa epäilyä tapahtumista. Suuri osa tuomiosta on luultavimmin näytön arviointia, Nuotio sanoo.

STT