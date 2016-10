Eduskunnan pankkivaltuuston jäsen, kansanedustaja Jutta Urpilainen (sd.) näkisi mielellään, että Rehn ei toimisi ministerinä enää kauan.

– Mielestäni olisi hyvä, jos hän lopettaisi ministerin tehtävät aikaisemmin. Asema ministerinä voi olla aika vaikea, kun kaikki tietävät, että hän on lähdössä. Lisäksi pitää muistaa, että pankin riippumattomuutta pitää suojella. Olisi kaikkien edun mukaista, jos hän luopuisi ministerin tehtävästään, Urpilainen tiivistää.

Rehnin lisäksi pankin johtokuntaan valittiin Finanssivalvonnan apulaisjohtaja Marja Nykänen.

Pankkivaltuuston puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) kertoi, että valinnat olivat pankkivaltuustossa yksimielisiä.

Johtokunta saa tauon jälkeen naisjäsenen. Sellaista ei ole ollut sitten Sinikka Salon.

Urpilainen on iloinen, että johtokunnassa on sekä naisia että miehiä. Sukupuoli ei kuitenkaan ollut tärkein kriteeri, vaan Nykäsen osaaminen.

– Nykäsellä on laaja pankkialan kokemus yksityisestä liikepankista. Hän on erikoistunut luottoihin liittyviin tehtäviin. Lisäksi hänellä on kokemus finanssivalvonnasta. Hän on nähnyt asiat molemmin puolin pöytää. Tällä oli suuri vaikutus, Vanhanen muotoilee.

Lakisääteisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi toista virkaa täytettäessä painotettiin rahoitusmarkkina- ja pankkitoimintaosaamista ja toista virkaa mietittäessä talous- ja rahapoliittista osaamista. Hakijoita oli 19. Osa hakijoista painotti hakemuksessaan rahoitusmarkkinatietämystään, osa talous- ja rahapolitiikkaa. Osa painotti molempia.

Hakijoista yhdeksän valittiin jatkoon ja haastatteluihin. Heistä edelleen neljä valittiin loppusuoralle. Vanhanen kertoo, että kaikilla valtuuston jäsenillä oli samat ehdokkaat. Vain yksi puheenvuorokierros käytiin.

Koko Suomen Pankin johtokunta vaihtuu asteittain ja portaittain. Pentti Hakkaraisen pesti päättyy ensi tammikuussa. Seppo Honkapohjan kausi kestää ensi vuoden loppuun. Johtokunnan puheenjohtajan, pääjohtaja Erkki Liikasen kausi tulee päätökseen kesällä 2018.

– Kävimme perusteellisen keskustelun siitä, riittääkö jatkossakin kolmehenkinen johtokunta. Tulimme siihen päätökseen, että riittää. Tosin väliaikaisesti johtokunta on neljäjäseninen vuoden loppuun, Vanhanen sanoo.

Kuka on pääjohtajan sijainen?

Siihen ei vielä tiedetä vastausta. Vanhasen mukaan siitä päätetään talvella.

Urpilaisen mukaan kaikki 19 hakemusta oli hyviä.

– Olisimme saaneet niistä useita hyviä johtokuntia. Nyt valittu parivaljakko on hyvä kombo. Heillä on toisiaan täydentävää osaamista.

