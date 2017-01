Vielä ei ole varmaa tietoa siitä, mikä aiheutti junaliikennettä häirinneen Liikenneviraston tietojärjestelmävian, kertoo osastonjohtaja Petri Rönneikkö Liikennevirastosta. Ensitietojen perusteella on epätodennäköistä, että kyseessä olisi jonkinlainen hyökkäys. Rönneikön mukaan nykyaikana sitä ei kuitenkaan voida sulkea pois, ja myös tähän on varauduttu. Tietojärjestelmän toimittaja selvittää asiaa parhaillaan.

– Tietojärjestelmissä on monia osa-alueita aina tietoliikenteestä itse fyysisiin järjestelmiin ja niihin liittyviin komponentteihin, joihin tämä ongelma voi rajautua. Tässä vaiheessa meillä ei ole mitään selkeää kuvaa siitä, mikä osa-alue on pettänyt, mutta jokin on tietysti mennyt pieleen. Se on aivan selvä, Rönneikkö sanoo.

Junaliikenne ajautui tänään ongelmiin, koska aikataulutietoja liikenteenohjaukselle ja junien kuljettajille toimittava järjestelmä kaatui. Lisäksi kahteen varajärjestelmään ei saatu yhteyttä.

Vika koski sekä lähi- että kaukoliikenteen junia koko maassa. Myös osa jo liikkeelle lähteneistä junista kadotti aikataulutiedot, jolloin ne joutuivat pysähtymään.

Vika uhkasi halvaannuttaa koko junaliikenteen. Ongelma kesti noin kaksi tuntia.

– Tällä hetkellä Liikennevirasto keskittyy täysimääräisesti liikenteen palauttamiseen ja siihen, että saadaan junaliikenne sujuvasti sujumaan, Rönneikkö sanoi STT:lle iltapäivällä.

Ei pitäisi toistua ihan heti uudestaan

Rönneikkö ei osannut sanoa, kuinka usein ja millä tavalla järjestelmiä ja varajärjestelmiä testataan. Hänen tiedossaan ei ole kuitenkaan, että niissä olisi ollut jotain suuria ongelmia.

– Tässä on vielä paljon asioita, jotka täytyy selvittää. Pääasia on, että junaliikenne saataisiin normaalisti toimimaan.

Rönneikkö ei pidä todennäköisenä, että vastaava ongelma toistuisi kovin nopeasti uudestaan.

– Alustava tieto on se, että kyseessä on ollut sentyyppinen häiriö, joka on normaalein toimenpitein kohtuullisen nopeasti korjattavissa.

VR kertoi ongelmien ilmenemisen jälkeen, että asiakkaat voivat tänään kuluitta perua ja tehdä muutoksia matkalippuunsa. Korvaavia linja-autoja ei järjestetä, vaan matkustajat ohjataan seuraavaan mahdolliseen junayhteyteen. VR:n mukaan matkaliput käyvät tänään kaikissa junissa ostetulle yhteysvälille. VR kertoo verkkosivuillaan, että useita junia on edelleen myöhässä. Myöhästymisen jatkuvat iltaan asti, mutta huomenna junien pitäisi olla aikataulussa.

STT