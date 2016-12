Liikennevirasto on arvioinut, että joulun meno- ja paluuliikenteessä on tänä vuonna ruuhkaisempaa kuin viime vuonna. LEHTIKUVA / Aku Häyrynen

Menoliikenne kohdistuu etenkin Helsingin ulosmenoteille Hämeenlinnan, Lahden ja Porvoon suuntaan.

Liikennevirasto on arvioinut, että joulun meno- ja paluuliikenteessä on tänä vuonna ruuhkaisempaa kuin viime vuonna, koska liikenne jakaantuu vain muutamalle päivälle.

Poliisi ja Liikenneturva muistuttavat, että ajomatkaan on varattava riittävästi aikaa ja joulumieltä mukaan.

– Kun ajoneuvoja on paljon tien päällä, on hyvä edetä korkeintaan ajoneuvojonon vauhtia, Liikenneturvan tiedotteessa muistutetaan.

Joulun paluuliikenteen vilkkain päivä on tapaninpäivänä maanantaina. Tuolloin vilkkaimman kohdan odotetaan osuvan iltapäivän kello yhden ja iltakahdeksan välille.

Vilkkain tieosuus paluuliikenteessä on valtatie 4 Lahdesta Helsinkiin.

Liikenneonnettomuus katkaissut liikenteen valtatiellä 25 - mukana raskas ajoneuvo

Raaseporin ja Inkoon rajoilla Uudellamaalla on sattunut liikenneonnettomuus, minkä vuoksi liikenne valtatiellä 25 on poikki molempiin suuntiin, kertoo Liikennevirasto. Liikenneviraston mukaan onnettomuudessa on osallisena raskas ajoneuvo.

Tarkempi onnettomuuspaikka on Mustion taajaman kohdalla Virkkalan liittymän ja Inkoon Mustion liittymän välillä. Onnettomuuspaikalla on käytössä kiertotie.

Hätäkeskus sai tiedon onnettomuudesta noin aamuseitsemältä. Mahdollisista loukkaantuneista ei ole vielä tietoa.

STT