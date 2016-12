Pietarsaaren kaupungin virallisen joulukuusen valinnassa ulkonäöllä ja pituudella on merkitystä.

Kaupunginpuutarhuri Jan-Ole Bäck löysi sopivan yksilön ABC:n läheltä Ohikulkutien varrelta kolme viikkoa sitten. Kaatohommiin ryhdyttiin torstaina.

– Kaupungin historian pisin joulukuusi on ollut 24 metrin korkuinen. Tämä jää siitä noin puoleen, arvioi Bäck.

Bäckin löytämä kuusi ei ollut täydellinen muotovalio, koska alimmat oksat ovat kuivia.

– Ongelmasta pääsee eroon sahaamalla tyvestä, totesi Bäck.

Kaupungin puutarhaosaston työntekijä Veijo Svart tarttui moottorisahaan 38 vuoden tuomalla kokemuksella, mutta saha ei suostunut käynnistymään.

Varttitunnin korjaamisen jälkeen saha lähti käyntiin, ja kuusi kellistyi Ari-Pekka Pehkosen kuorma-auton lavalle.

Monelta on saattanut jäädä huomaamatta, että raatihuoneen edustalla on kansi. Kannen alla on yli metrin syvyinen reikä joulukuusta varten.

Joulukuusi ei solahtanut sellaisenaan reikään, koska sen runko oli tyvestään liian paksu. Svart käynnisti sahansa ja muotoili tyven reikään sopivaksi.

– Kuusi on torilla loppiaiseen saakka. Sen jälkeen se menee polttopuuksi, kertoi Bäck.

Joskus torikuusi voi löytyä yksityiseltä pihalta, jos asukas haluaa päästä eroon kaatumisvaarassa olevasta puusta.

Ohikulkutien varrelta Kilisaaren kohdalta löytyy muitakin komeita kuusia, mutta ne saavat vielä odottaa vuoroaan.

Joulukuusi koristaa kaupungin toria kolmen vuoden tauon jälkeen. Pitkä perinne katkesi toriparkin rakentamisen takia.

Torikuusi koristellaan seitsemällä 10 metrin valoköynnöksellä, joista kolme on upouutta. Cityryhmän toiminnanjohtaja Camilla Nyman on löytänyt uudet valot Ranskasta.

Joulukuusen valot sytytetään perjantaina samanaikaisesti kuin Usko, toivo ja rakkaus -symbolit.

– Aikaisemmin valot ovat syttyneet Lucian-päivänä, mutta nyt halusimme tehdä poikkeuksen, kertoo Nyman.

TAPIO LEHTINEN, PIETARSAARI