Suomessa arviolta joka neljäs koira on vakuutettu, kun Ruotsissa ilman vakuutusta jää vain noin joka viides koira. KUVA: Jukka Ritola

Lemmikkieläimille on nykyisin tarjolla yhtä vaativampia hoitoja. Eläinlääketieteen kehittyessä kasvavat kuitenkin myös lääkärikäyntien kustannukset.

Lähinnä koirille ja kissoille hankittavilla sairausvakuutuksilla pyritäänkin säästymään eläinlääkärien nopeasti kasvavilta laskuilta.

–Lemmikki on kuin perheenjäsen. Kyllähän heidän terveydestään täytyy olla valmis myös maksamaan, sanoo Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESYn puheenjohtaja Hannele Luukkainen.

Luukkasen mukaan olisi kuitenkin kohtuullista, että hinta ei olisi este eläinten hankkimiselle ja hoitamiselle.

Yle uutisoi tiistaina, että yksityisten eläinlääkärien hinnat ovat olleet kasvussa jo pitkään.

Suomessa ei ole eläinten terveyskeskusjärjestelmää ja kunnalliset eläinlääkärit keskittyvät lähinnä tuotantoeläimiin ja elintarvikehygienian valvontaan.

Kunnalliset eläinlääkärit eivät Luukkaisen mukaan useinkaan hoida yksityisten ihmisten lemmikkien rokotteita tai kastrointeja.

Helsingin Eläinlääkärikeskuksen pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Jukka Marttilan mukaan lemmikin sairastuessa hoidon korkea hinta on monelle perheelle liian suuri este oman lemmikin pelastamiselle.

Nykyisellä laitteistolla pystytään hoitamaan yhä useampi vaiva ja eläinlääkäriasemilla on valmiudet vaativiinkin hoitoihin.

–Mitä pidemmälle eläimiä hoidetaan, sitä enemmän se vaikuttaa hintaan. Monella ei ole sellaisiin maksuihin varaa ilman vakuutusta, Marttila sanoo.

Eläin jää hänen mukaansa usein ilman hoitoa juuri sen vuoksi, ettei perhe kykene maksamaan suuria hoitokuluja.

Marttilan mukaan eläinlääkäreiden hintoja on nostanut myös yksityisten eläinlääkäreiden ketjuuntuminen.

–Hoidot tehdään viimeisen päälle. Etenkin, kun tiedetään, että eläimellä on olemassa vakuutus ja se on mahdollista tutkia perusteellisesti.

Marttila muistuttaa, että lisäksi laskuun lyödään päälle vielä 24 prosentin arvolisävero, mikä nostaa kustannuksia entisestään.

Kiinnostus lemmikkieläinten vakuutuksia kohtaan on lisääntynyt ja lemmikin vakuuttaminen on yleistynyt tasaiseen tahtiin jo usean vuoden ajan.

Fennian asiantuntija Maija Miettinen kertoo, että vakuutusyhtiön uusien lemmikkivakuutuksien määrä oli tänä vuonna jo kaksi kertaa niin suuri kuin edellisvuosina. Suurin osa on koirille ja kissoille hankittavia sairausvakuutuksia.

OP:n asiantuntija Iiris Saranpään mukaan vakuutus halutaan turvaksi erityisesti eläinlääkärikulujen varalta sekä eläimen äkillisen menehtymisen tai lopettamisen vuoksi.

LähiTapiolan vakuutusasiantuntijan Raisa Tarolan mukaan myös eläinlääkärikulujen korvausmenot ovat kasvussa.

–Eläinlääkärikuluissa on havaittavissa alueellista kasvua ja vakuutukset yleistyvät juuri näiden maksujen kasvaessa, Tarola sanoo.

Hänen mukaansa on kuitenkin vaikea arvioida sitä, kuinka suuri osa vakuutuksien yleistymisestä johtuu eläinlääkärin hintojen noususta ja kuinka suuri osa hoitomahdollisuuksien parantumisesta ja lisääntymisestä.

Eläinvakuutusyhtiö Agrian maajohtajan Anna Linderin mukaan noin yksi neljästä koirasta on Suomessa vakuutettu. Määrä on nousussa, mutta Ruotsissa vastaava luku on jo kauan ollut huomattavasti Suomea suurempi, kahdeksankymmenen prosentin luokkaa.

Ensimmäinen koira vakuutettiin Linderin mukaan Ruotsissa jo vuonna 1924, ja kissa vuonna 1974.

Hänen mukaansa vakuutus parantaa eläinten mahdollisuutta päästä hoitoon.

–Vakuutus on myös parempi vaihtoehto kuin se, että joutuu maksamaan laskun omasta kukkarostaan.

Päivi Lakka / lännen media