Hän esitteli Facebook-kuvissa espanjankielistä asiakirjaa, jonka otsikossa mainitaan eurooppalainen pidätysmääräys. Sen mukaan hänen tulee olla viranomaisten tavoitettavissa ja pitää sekä puhelin- että osoitetietonsa ajan tasalla.

Janitskin on vangittu jo aikaisemmin Suomessa poissaolevana. Helsingin kihlakunnansyyttäjä Heikki Wendorf on myös antanut hänestä eurooppalaisen pidätysmääräyksen, joka on käytännössä nopeutettu luovutusmenettely.

Määräaika on kaksi kuukautta

Eurooppalainen pidätysmääräys perustuu Euroopan unionin neuvoston vuonna 2002 tekemään puitepäätökseen. Sen mukaan määräyksen vastaanottaneessa maassa on tehtävä luovutuspäätös 60 päivän kuluessa etsityn henkilön kiinniottamisesta. Jos etsitty henkilö suostuu luovuttamiseen, päätös eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta on tehtävä 10 päivän kuluessa suostumuksen antamisesta.

Janitskin kertoi Facebook-videollaan, että häneltä kysyttiin, suostuuko hän palautettavaksi. Hän oli omien sanojensa mukaan vastannut kieltävästi.

Oikeusministeriön hallitusneuvos Juhani Korhonen kertoo, että eurooppalainen pidätysmääräys, eli käytännössä luovutuspyyntö, toimii yleensä erittäin hyvin.

– Jäsenvaltioiden välillä on toki eroja. Suurimmat vaikeudet liittyvät siihen, että määräaikaa ei usein pystytä pitämään, Korhonen kertoo.

Euroopan komission tilastojen mukaan luovutus vastoin luovutettavan tahtoa tehdään useimmissa maissa alle kahdessa kuukaudessa.

Luovutuspyyntöön liittyy myös aina valitusmahdollisuus. Valitusaika ja valituksen käsittely pitkittävät osaltaan käsittelyä.

– Mutta esimerkiksi Suomessa myös tapauksissa, joissa valitusta on käytetty, pysytään hyvin aikarajoissa, Korhonen sanoo.

STT