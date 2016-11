Jaakko Laakso.

Laakso pääsi seuraamaan Castron esiintymistä vuonna 2001 parlamenttienvälisen liiton kokouksessa Kuuban Havannassa. Laakso osallistui konferenssiin Euroopan neuvoston valtuuskunnan jäsenenä. Hän muistelee edesmennyttä vallankumous- ja valtionjohtajaa taitavana ja eläväisenä puhujana.

– Hän oli erinomainen. Hän puheensa aikana muun muassa näytti erästä kirjettä ja sanoi, että teistä useampi on saanut tämän kirjeen: Se on Yhdysvaltain ulkoministeriön lähettämä kirje, jossa teitä on kehotettu boikotoimaan tätä Havannan kokousta.

– Hän naureskeli sille, että tuskin kukaan on ottanut todesta Yhdysvaltain kehotusta. En muista paljonko osanottajia oli, mutta ainakin tuhatkunta ihmistä oli paikalla. En muista, että Yhdysvaltojen valtuuskuntaa lukuunottamatta kukaan olisi boikotoinut kokousta, Laakso kertaa.

Laakson mukaan Castro osasi puheissaan ottaa yleisönsä.

– Diplomaattinen käytäntö oli kaukana hänen puheistaan.

Laakso pani Castron puheista Havannan kokouksessa merkille erityisesti sen, että kuubalaiset tuntuivat olleen tarkkaan perillä amerikkalaisten vakoilusta. Castro osasi muun muassa luetella, ketkä kokousedustajista olivat antaneet Yhdysvaltain viranomaisten valmistella kokouspuheensa etukäteen.

– He, jotka tapasivat Castron kahden kesken, kertoivat, että hänen analyysinsa Yhdysvaltain politiikasta ja mahdollisista muutoksista siinä oli ollut erinomainen, Laakso kertoo.

Perjantaina menehtynyt Castro ei enää viimeisinä vuosinaan vaikuttanut aktiivisesti, tai ainakaan virallisesti Kuuban valtion asioihin. Vallassa ollessaan Castroa pidettiiin joko tyrannina tai sankarina. Laakso tunnustautuu kuuluvansa joukkoon, joka näkee Castron jälkimmäisenä.

– Hän on Latinalaisen Amerikan vapautuksen kruunaamaton kuningas. Kuuba oli ensimmäinen valtio, joka sanoutui irti Yhdysvaltain uuskolonialistisesta politiikasta. Kuuban esimerkkiä on seurannut useampi Latinalaisen Amerikan maa. Eivätkä ainoastaan vallankumoukselliset, vaan reformistiset liikkeet ovat pitäneet Kuubaa johtotähtenään. Luulen, että tämä on saavutus, josta Castro tullaan ensi sijassa muistamaan, Laakso toteaa ja huomauttaa Kuuban esimerkin innoittaneen myös Afrikan maiden pyrkimyksiä.

Laakso korostaa, että taloudellisista vaikeuksista huolimatta Kuuba on Castron kaudella saavuttanut menestystä muun muassa terveydenhuollon kehittämisessä. Hän uskoo, että Castron kuolemasta huolimatta Kuubassa jatketaan tämän viitoittamalla tiellä.

– Pidän niitä uudistuksia, joita maassa nyt on tehty, välttämättöminä. On ollut tarpeellista avata yksityiselle yritteliäisyydelle jalansijaa muun muassa maataloudessa, tuotteiden myynnissä ja turismissa. Tiedän, että Kuuban johto aika tarkasti katsoo millaisia avauksia tehdään. Monien maiden esimerkki on aika huono. Yksityistämisen myötä on mennyt myös taloudellinen itsenäisyys.

– En usko, että Kuuban johto lähtee sille tielle. Ja ainakin toivon, ettei lähde.

Rami Nieminen / lännen media