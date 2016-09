Ranskalaisarkkitehtien suunnittelema museo "kasvaa" kiitotien kupeesta. Toinen pää on lähes maan tasalla, toinen kohoa yli 15 metrin korkeuteen. KUVA: Joel Maisalmi

Eesti Rahva Muuseum eli Viron kansallismuseo avaa massiivisen uudisrakennuksensa lokakuussa Tartossa.

Baltian suurin museo rakennettiin parin kilometrin päähän Tarton keskustasta, entisen Raadin lentotukikohdan alueelle.

Itse museo on lähes yhtä vanha kuin Suomen vastaava laitos, mutta sodat ja Neuvostomiehitys hidastivat oman tilan saamista. Uutta päärakennusta onkin odotettu jo 107 vuotta.

Ranskalaisen arkkitehtitoimiston DGT Architectsin suunnittelema talo on ensisilmäyksellä valtavan kokoinen. Lähes kaikki tilat, noin 34 000 neliömetriä, on sijoitettu yhteen kerrokseen.

Lasipintaista ulkoseinää riittää yli 350 metrin verran. Lentokentän kiitoradan puoleisesta päädystään museo on matala, lähes maan pinnassa. Toinen pääty kurkottelee kohti taivasta.

Tiedotuspäällikkö Kaarel Tarand näkee rakennuksen muodon symbolisena. Sotilastukikohdan ja miehityksen ikävät muistot jäävät ikään kuin selän taakse, kun asiakas astuu lentokentän puoleisesta ovesta sisään. Edessä aukeaa Viron kulttuuri kaikessa rikkaudessaan ja toivossaan.

– Sieltä kiitoradalta on nyt vapauden aikana päästy nousemaan ilmaan ja käyttämään omaa vapautta. Se on virolaiselle kulttuurielämälle tärkein juttu. Vain vapaudessa oma kulttuurimme saa kukkia. Siitä syystä arkkitehtien idea toimii, luulen niin.

Museossa esitellään tavallisten virolaisten elämäntyyliä ja kulttuuria ennen ja nyt. Toinen pysyvä näyttely käsittelee suomalais-ugrilaisten kansojen historiaa. Suomikin on mukana, mutta painopiste on uhanalaisissa, ilman omaa valtiota olevissa kansoissa. Tämä osuus esitellään pääasiassa elektronisen aineiston ja rekonstruktioiden avulla. Digitaalisuutta ja audiovisuaalista aineistoa on hyödynnetty muutenkin runsaasti.

Näyttelytilojen lisäksi museossa on muun muassa kongressikeskus, kirjasto, galleria ja monikäyttöinen teatterisali.

Museoon kuuluu laaja puistoalue. Puistoineen, rakennustöineen ja näyttelyineen kokonaisuus maksoi noin 75 miljoonaa euroa. Viron valtio kustansi hankkeen kokonaisuudessaan.

Katso videolta, miltä Baltian suurimmassa museossa näyttää.

PIRJO-LIISA NIINIMÄKI / LÄNNEN MEDIA