Suomenpresidentit.fi-sivustolla kerrotaan fiktiivisten lyhytfilmien avulla kaikkien niiden presidenttien elämästä, joilla on muistomerkki Helsingissä. Videot on tehty siis kahdeksasta presidentistä K.J. Ståhlbergistä Urho Kekkoseen. Kaikista 11 entisestä presidentistä on myös elämäkertalyhennelmä teksti- ja äänitiedostona.

Sivuston tuottaa Helsingin kaupungin rakennusvirasto.

STT