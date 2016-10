Alkuvaiheessa henkilöautojen autopilottia on kaavailtu käytettäväksi lähinnä maantieajossa. Suomessa äärimmäiset sääolot muodostavat kuitenkin lisähaasteen tällaisellekin käytölle.

Suurista valmistajista esimerkiksi Ford on ilmoittanut tuovansa markkinoille itseohjautuvan auton vuonna 2021. Teslalla on jo liikenteessä autopilotilla varustettu malli, ja Googlella on koekäytössä oma robottiautonsa. Pieniä kuskittomia robottibusseja on ollut testikäytössä Suomessakin.

Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen muistuttaa, että autoilussa on kuitenkin kyse paljosta muustakin kuin siirtymisestä paikasta toiseen.

– Autoiluun liittyy myös suuria inhimillisiä intohimoja, kokemusten hakemista ja statusajattelua. Ainakaan minulle ei ole selvää, mihin nämä häviäisivät liikenteestä.

Valtosen mukaan kehitys voikin olla lähivuosina nopeinta kuljetuspuolella, missä automaatiolla voisi saavuttaa huomattavia säästöjä.

– Saattaa esimerkiksi olla, että vain yhdessä rekassa on kuljettaja ja sitten kymmenkunta kuskitonta rekkaa on letkana siinä perässä.

STT