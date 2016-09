Heti tilaisuuden aluksi teknologiajätti kertoi, että Nintendo julkaisee iPhonelle tarkoitetun uuden Super Mario -pelin. Luvassa on myös Nianticin hittipeli Pokémon Go:n versio Apple Watch -älykelloon, jonka seuraavan mallin Apple paljasti tulevan myyntiin syyskuun puolivälissä.

Tilaisuuden päätähti iPhone 7 lunasti ne odotetut lupaukset: kotinäppäin tunnistaa nyt painalluksen voiman, kamerateknologiaa päivitettiin esimerkiksi takakameran kaksoislinssillä ja laitteesta tehtiin sekä veden- että pölynkestävä.

Erillistä kuulokeliitäntää ei uuteen sukupolveen enää tule, vaan yhtiö esitteli uudet, langattomat AirPods -nappikuulokkeet. Kuulokekytkentä onnistuu toki myös Lightning-portin kautta, ja laitteen mukana tulee myös sovitin 3.5 millimetrin plugia varten.

Puhelinta myydään tuttuun tapaan kahtena versiona: iPhone 7:n hinnat lähtevät 649 dollarista (32 gigatavun versio), ja 7 Plus maksaa 769 taalaa (niin ikään 32 GB). Mukana on luonnollisesti kesällä esitelty iOS 10 -käyttöjärjestelmä, ja myyntiin laitteet tulevat 16.9. alkaen.

Elokuun puolivälissä tutkimusyhtiö Gartner kertoi, että Android nousi vuoden toisen neljänneksen kuluttajamyynnissä jo yli 85 prosentin markkinaosuuteen.

Samalla Applen markkinaosuus ja jopa myyntivolyymi laskevat, ja osakkeen hinta on pudonnut huippuajoistaan neljänneksellä. Keskiviikkoillan julkistuksen perusteella on vähintään kyseenalaista, pystyykö iPhone 7 muuttamaan tilannetta ainakaan dramaattisesti.

Applen ahdinko on tietysti suhteellinen: vaikka sen liikevaihto ei juuri nyt kasvakaan, yhtiö on edelleen melkoinen tuloskone. Toimitusjohtaja Tim Cook näpäytti heti aluksi Googlea muistuttamalla, että Applen liikevaihto on edelleen kaksinkertainen "lähimpään kilpailijaamme verrattuna".

Ehkä tämä riittää pitämään osakkeenomistajat kohtalaisen tyytyväisinä ensi vuoteen asti. Sitten Cookin pitäisi pystyä esittelemään jo jotain mullistavaa etenkin, kun Apple Watch ei toistaiseksi ole onnistunut räjäyttämään älykellomarkkinaa, vaikka se kiistämätön markkinaykkönen onkin.

Huhuttu Apple Car tuskin ehtii vielä tähän hätään, joten ehkä sitten iPhone 8?

MIKKO PULLIAINEN/LÄNNEN MEDIA