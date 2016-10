Miestä syytetään tyttärensä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joka on syyttäjän mukaan tapahtunut vuosina 1999–2008.

Asianajajan mukaan mies myöntää teon nimikkeet oikeiksi, mutta kiistää teon kuvauksesta joitain asioita. Puolustus on syyttäjän kanssa erimielinen tekojen alkamisajasta ja tekojen määrästä. Puolustuksen mukaan teot alkoivat vasta vuonna 2002 ja päättyivät 2008, kuten syytteessä mainitaan.

Sukupuoliyhteyksiä on syyttäjän mukaan ollut 1–3 kertaa viikossa. Syytetyn asianajajan mukaan sukupuoliyhteyksiä on ollut noin kerran kuukaudessa.

Syyttäjä vaatii uhrin isälle vähintään kahdeksan vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Syyttäjän haastehakemuksen mukaan isä on ollut toistuvasti sukupuoliyhteydessä tapahtuma-aikaan 9–17-vuotiaan tyttärensä kanssa.

Tekojen seurauksena uhri on tullut raskaaksi neljä kertaa, joista kolmella kerralla uhrille on tehty raskauden keskeytys. Raskaus on keskeytetty, kun uhri on ollut iältään 11-, 13- ja 17-vuotias.

Nyt 26-vuotias tytär synnytti isälleen lapsen 17-vuotiaana.

Uhri vaatii erilaisia korvauksia 45 000 euron edestä muun muassa kärsimyksistä. Vastaaja on myöntänyt vaatimukset korvausten perusteiden osalta oikeiksi.

Oulun insestioikeudenkäynti alkoi keskiviikkoaamuna Oulun käräjäoikeudessa. Asianajajan mukaan isä on myöntänyt syytteen pääosin oikeaksi. Asianajaja Kari Eriksson sanoi ennen oikeudenkäynnin alkua, että isä katuu syvästi tekojaan.

Oikeudenkäynti käydään kolmen tuomarin kokoonpanolla. Väitettyihin seksuaalirikoksiin syyllistynyt isä työskenteli Oulussa ollessaan vuosia Oulun käräjäoikeuden lautamiehenä.

Uhrin toivomuksesta oikeudenkäynti käydään julkisena.

MIRJA NIEMITALO, JUHA VAINIO/LÄNNEN MEDIA