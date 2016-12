Kaupoista on löytynyt lukuisia ilotulitepatoja, joissa ohjetarra on laitettu väärään paikkaan. "Tämä kylki kohti yleisöä" -tarra on laitettu vahingossa padan päälle. Noin 300 väärin merkittyä ilotulitetta on ehditty myydä kuluttajille. Lisäksi Kolme Kunkkua- ja Evoluutiopakkaus-ilotulitteista on löytynyt vakavia turvallisuuspuutteita, eikä niitä pidä ampua ilmaan.

Merivartiosto puolestaan muistuttaa, ettei hätäraketteja pidä ampua, ellei kyseessä ole tosipaikka.

STT