Lehtola sai tietää viime viikolla, että hänen rakkaudella rakentamansa puutarha on voittanut Oma Piha -lehden järjestämän Suomen paras piha -kilpailun.

Hän aavisteli etukäteen menestyvänsä kilpailussa hyvin, mutta silti voitto yllätti. Hän sai nimittäin tietää voitostaan saadessaan käsiinsä lehden tuoreen numeron, jonka kannessa on kuva hänen puutarhastaan ja sen yhteydessä teksti: "Esittelyssä Suomen Paras Piha 2016".

– Hämmästyin todella. Soitin heti lehden toimitukseen ja ihmettelin, ettei minulle oltu ilmoitettu mitään etukäteen. Sitten selvisi, että palkinto oli jäänyt matkan varrelle. Kunniakirja ja lahjakortti tulivat perille vasta tämän viikon alussa, Lehtola nauraa.

Valtakunnallisen puutarhakilpailun voitto on mieluisa palkinto vuosien uurastuksesta. Lehtola on rakentanut puutarhaansa kauan ja on jo monta vuotta pohtinut kilpailuihin osallistumista. Oma Piha -lehden kilpailuun hän lähti mukaan viime talvena, mutta aikoi perua osallistumisensa, sillä puutarhan talvituhot olivat lumettoman pakkastalven jälkeen niin pahat.

– Olin jo yhteydessä kilpailun järjestäjiin ja kerroin tilanteen. He kuitenkin käänsivät pääni ja tulivat käymään. Puutarhani ei ollut viime kesänä parhaimmillaan, joten senkin vuoksi voitto oikeastaan yllätti minut.

Lehtolan mukaan kilpailun tuomaristo vaikuttui siitä, että hän on rakentanut Kivikydön keitaaksi nimeämäänsä puutarhaa yhdessä viiden lapsensa kanssa. Miestä ei ole tarvittu.

– Erosin taannoin ja aloin tehdä pihaa. Se on ollut minulle kuin terapiaa. Puutarhan laittamisesta on tullut minun ja lasteni yhteinen harrastus.

Lehtola kertoo, että he ovat rakentaneet puutarhaa kovalla tahdolla ja työllä.

– Pojat ovat rakentaneet paljon ja tytöt ovat tehneet kukkapenkkejä. Mitään koneita emme ole käyttäneet, ainoastaan multakuorma on tuotu traktorilla pihaan.

– Tämä on osoitus siitä, että yksinhuoltajanakin voi tehdä vaikka mitä, vaikka rahasta on aina ollut tiukkaa. Uskon, että tämä teki tuomaristoon vaikutuksen. He sanoivat, että tämä oli kilpailun ainut puutarha, jonka on rakentanut nainen yhdessä lastensa kanssa.

Lehtola on ollut aina kiinnostunut puutarhatöistä. Hän hääräsi jo lapsena innokkaana perheensä kasvimailla.

– Kymmenvuotiaana pyysin, että saan tehdä leikkimökin ympärille oman puutarhan, Lehtola muistelee.

Lehtola olisi halunnut toteuttaa jo lapsena ideoitaan synnyinkotinsa puutarhassa, mutta siihen hänen äitinsä ei suostunut.

– Äitini korosti käytännöllisyyttä ja itse olen aina asettanut kauneuden etusijalle.

Lehtolan mielestä parasta hänen puutarhassaan on se, että mihin tahansa katsoo, aina on jotain katsottavaa. Hänen puutarhansa on nautiskelijan paratiisi.

– Puutarhani on kuin suuri olohuone, ja olen sen kanssa melko tarkka. Roskata ei saa missään nimessä, ja katson pitkään, jos joku sylkäisee nurmikolle, Lehtola naurahtaa.

Puutarhaintoilijalta hujahtaa keväisin viikkoja pihan saattamisessa kesäkuntoon.

– Olen pyrkinyt puutarhan rakentamisessa helppohoitoisuuteen ja yli 300 neliön alalta pihassa onkin terasseja. Lajikkeiden määrää en ole koskaan laskenut, mutta arviolta niitä on vähän alle sata.

Lehtola suunnittelee, että voisi pitää puutarhansa ensi kesänä avoinna vierailijoille.

– Ehkä sitä voisi ajatella jonkun tapahtuman yhteyteen, esimerkiksi Ilmajoen Musiikkijuhlien aikaan. Täytyy vähän miettiä.

Puutarhakilpailun voitosta kertoi ensimmäisenä Ilmajoki-lehti.

MARIKA EIKKULA