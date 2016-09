Juho Kuosmasen ohjaama Hymyilevä mies voitti ensimmäisenä suomalaiselokuvana Cannesin elokuvafestivaalien arvostetun Un certain regard -palkinnon. Kuosmanen kävi kotikaupungissaan Kokkolassa Hymyilevän miehen lehdistökiertueella. Kuva: Jukka Lehojärvi

Hymyilevä mies -elokuvan ohjaaja Juho Kuosmanen on kaukana itsestään saarnaavan menestystaiteilijan karikatyyristä.

Opiskeluaikana Kuosmasesta tuli suorastaan menestysvastainen. Siihen johti se, kun taideteollinen korkeakoulu yhdistettiin Aalto-yliopistoksi.

– Uuden huippuyliopiston retoriikka oli pelkästään menestystarinaa. Todellisuus oli kaukana siitä.

Kuosmanen sanoo, ettei olisi ikinä uskonut, että hänestä tulee juhlittu menestyjä.

Menestyksen vuoksi hän ei alkanut elokuvia tehdäkään. Ote on koko ajan ollut tinkimätön.

Mieluummin Kuosmanen ajaisi työkseen vaikka bussia kuin ohjaisi epäkiinnostavia elokuvia.

– Ei ole lähtökohtaisesti siistiä olla elokuvantekijä ehdoilla millä hyvänsä. Jos saa olla vapaa elokuvantekijä, se on mahtava asia. Tämä on laji, jossa intohimo on kaikki kaikessa.

Menestyjä Kuosmasesta kuitenkin tuli viimeistään toukokuussa, kun Hymyilevä mies voitti ensimmäisenä suomalaiselokuvana Cannesin elokuvafestivaalien arvostetun Un certain regard -palkinnon. Elokuvasta tuli kansallinen ylpeydenaihe.

Toukokuun jälkeen Hymyilevä mies on niittänyt lisää palkintoehdokkuuksia ja kutsuja kansainvälisille festivaaleille. Myös Suomessa kritiikki on vilissyt harvinaisia viiden tähden arvioita.

Perjantaina 2. syyskuuta paljon puhuttu elokuva tuli Suomessa valtakunnalliseen ensi-iltaan.

Ohjaaja Kuosmanen on ehtinyt kuulla jo Cannesin asiantuntijoiden, suomalaiskriitikoiden ja elokuvan tarinaa innoittaneiden Olli ja Raija Mäen reaktiot elokuvasta. Nyt luvassa on kotimainen maksava yleisö.

Kenen kommentit jännittävät eniten?

– Mäkien kokemus elokuvasta jännitti eniten. He ovat ne ihmiset, joihin on oikeasti rakentanut henkilökohtaisen luottamuksen, josta oli vastuussa ja jonka halusi säilyttää.

Raija Mäki oli sanonut elokuvan nähtyään, että tuntui kuin olisi elänyt ne päivät uudelleen. Kuosmasen korviin kommentti oli vapauttava.

Elokuvan tapahtumat rakentuvat nyrkkeilijä Olli Mäen MM-ottelun ympärille. Vaikka Mäki hävisi ottelun, hän on sanonut päivää elämänsä onnellisimmaksi. Hän kihlasi silloin morsiamensa Raijan.

KAISA HAHTO / LÄNNEN MEDIA