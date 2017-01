Eri puolilla Suomea on luvassa huonoa ajokeliä maanantaina lumi- ja räntäsateiden vuoksi. Ilmatieteen laitos varoittaa heikosta ajokelistä Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.

Maan pohjoisosissa teillä kannattaa olla erityisen valppaana jo yöstä ja aamusta lähtien, kun sää lauhtuu ja taivaalta sataa lunta. Osassa Etelä- ja Kaakkois-Suomea ajokeli muuttuu huonoksi aamupäivällä lumen ja rännän vuoksi.

Tiet ovat olleet viime päivinä liukkaita sateiden ja jäätävän tihkun vuoksi. Ilmassa on ollut myös paikoin sumua, ja tuuli on ollut kohtalaisen kovaa. Vaihtelevasta ajokelistä huolimatta vakavilta onnettomuuksilta on vältytty.

STT