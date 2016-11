Sekä Zyskowicz että Viitanen ovat molemmat puhuneet lehden mukaan yli 200 kertaa. Zyskowicz on puhunut 220 ja Viitanen 202 kertaa. Kolmantena on pääministeri Juha Sipilä (kesk.), joka on puhunut 193 kertaa. Mediaani on 37 puheenvuoroa.

Neljänneksi eniten on puhunut Timo Heinonen (kok.) ja viidenneksi Antti Lindtman (sd.). Kärkikymmenikössä on mukana myös kaksi ensimmäisen kauden edustajaa, Touko Aalto (vihr.) ja Hannu Hoskonen (kesk.).

Harry Harkimo (kok.) ei ole puolestaan pitänyt yhtään puheenvuoroa tänä vuonna.

STT