Hart opettaa Harvardin yliopistossa ja Holmström MIT:ssä (Massachusetts Institute of Technology).

Asiasta kerrottiin Nobel-komitean Twitter-tilillä ennen yhtä iltapäivällä:

BREAKING 2016 Prize in Economic Sci. to Oliver Hart @Harvard & Bengt Holmström @MIT “for their contributions to contract theory” #NobelPrize pic.twitter.com/xosZ27WVee — The Nobel Prize (@NobelPrize) 10. lokakuuta 2016

What a pleasant task ahead for the department of @MITEcon to update the CV of professor Holmström. Congrats! https://t.co/sIOzDvSU3f #Nobel — Suvi Eriksson (@SuviEriksson) 10. lokakuuta 2016

Onnittelut Bengt Holmström taloustieteen Nobelista! Aivan mahtava uutinen! — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) 10. lokakuuta 2016

Suomessa on talousosaamista, vaikka aina ei siltä tunnu. Onnea Bengt Holmström. #Nobel on komea ja tarpeellinen juttu nyt koko maalle. — Jouni Kemppainen (@KemppainenJouni) 10. lokakuuta 2016

Onnea Bengt Holmström! Toivottavasti Suomessa nyt ymmärretään että on huolehdittava nuorista ja koulutuksesta https://t.co/blV9kjZudB #nobel — Esa Iivonen (@EsaIivonen) 10. lokakuuta 2016

Talouden #Nobel:in voittaneen Holmströmin teesit Suomelle:



- Yleissitovuudesta luopuminen

- Sääntelyn vähentäminenhttps://t.co/dthBXzcEt0 — Timo Kataja (@TimoKataja) 10. lokakuuta 2016

Minulla on veikkaus, että kenestä tulee Suomen talouskeskustelun auktoriteetti numero 1. Onnittelut Bengt Holmström! #talous #nobel — Mikkel Näkkäläjärvi (@Nakkalajarvi) 10. lokakuuta 2016

Bengt Holmström Suomen todellisesta ongelmasta: "Suomalaiset ovat varmaan maailman turvallisuushakuisimpia." https://t.co/iSsG2A8P7N #Nobel — Teppo Kuittinen (@TeppoKuittinen) 10. lokakuuta 2016

Somessa alkoi kova pöhinä välittömästi Nobel-uutisen jälkeen. Holmströmille alkoi luonnollisesti sataa onnitteluja:Holmström on muun muassa Helsingin Sanomien haastattelussa kritisoinut hallituksen tekemiä koulutusleikkauksia. Mannerheimin Lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Esa Iivonen muistikin tämän omassa onnitteluviestissään Holmströmille:Useissa muissakin twiiteissä mainitaan Holmströmin koululeikkauskritiikki:Holmströmin aiemmin esittämiä talousteesejä nostetaankin nyt kilvan esille:Some on täyttynyt myös hieman kevyemmästä kuvastosta. Ainakaan vielä torilla ei näyttäisi olevan ruuhkaisaa (torillehan on aina tapana mennä, kun suomalainen mainitaan otsikoissa – tällä kertaa torille saattaisi olla ihan oikeasti aihetta kokoontua):

Juha Vainio, Helsinki / Lännen Media