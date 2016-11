Nyt kilpailijoita on jäljellä enää neljä, Aallon lisäksi Matt Terry, Emily Middlemas ja 5 After Midnight. Terryä on pidetty kilpailun ennakkosuosikkina, mutta lauantain esityksen jälkeen yksi tuomareista, Nicole Scherzinger, sanoi Aallon menneen kilpailun kärkeen.

Saara Aallon lisäksi suoraan jatkoon menivät Matt Terry ja Emily Middlemas. Honey G ja 5 After Midnight joutuivat kamppailemaan, kumpi putoaa. Honey G esitti 2Pacin hiphopklassikon California Love vuodelta 1996. Poikabändi 5 After Midnight esitti Labrinthin ja Emeli Sandén kappaleen Beneath Your Beautiful.

Lopulta Honey G lähetettiin kotiin.

Kaikki kilpailijat esittivät lauantai-iltana kaksi kappaletta. Saara Aalto lauloi ABBA-yhtyeen kappaleen The Winner Takes it All sekä yhdistelmän kahdesta timanttiaiheisesta elokuvasävelmästä, Diamonds are Forever ja Diamonds Are a Girl’s Best Friend. Tuomarit ylistivät ABBA-tulkintaa jopa parhaaksi esitykseksi koko ohjelman tuotantokaudella.

Saara Aalto on erottunut kilpailussa äänialallaan ja kylmähermoisella ammattitaidollaan. Aalto on tehnyt musiikkia ja esiintynyt pitkään, omien sanojensa mukaan viisivuotiaasta saakka.

Hän tuli suomalaisten tietoisuuteen 20-vuotiaana vuonna 2007, kun sijoittui Talent Suomessa kolmanneksi. Koe-esiintymisessä hän pysäytti huoneen esittämällä oman herkän kappaleensa puhtaalla tytönäänellä ja itseään säestäen.

Vuoden 2012 Voice of Finlandissa hän tuli toiseksi. Tämän vuoden Uuden musiikin kilpailussa Aalto oli jälleen toinen.

Vuosien varrella Aalto on ehtinyt laulaa niin joululauluja entisen kihlattunsa, tangokuningas Teemu Roivaisen kanssa kuin nousta oopperalavoille Kiinassa. Itsevarmuutta on tullut lisää, kenties myös kovapintaisuutta. Juuri monta kertaa häviäminen on saattanut tehdä Saara Aallosta riittävän vahvan, että hän on pärjännyt kovatasoisessa Britannian X Factorissa.

X Factor UK:n koelauluissa Aalto kiinnitti yleisön ja tuomariston huomion kertomalla olevansa Suomesta ja halunneensa aina olla Disney-prinsessa. Eksoottista vaikutelmaa tehostettiin tuotannossa leikkisällä joulumusiikilla.

Aalto on saanut kykykilpailuun osallistumalla jo valtavasti arvokasta näkyvyyttä. Esimerkiksi edellä mainitun koelauluvideon virallinen versio on katsottu yli viisi miljoonaa kertaa.

Näkyvyys on poikinut myös managerointisopimuksen kansainvälisen Roar Global -toimiston kanssa. Lisää näkyvyyttä tulee, kun Aalto lähtee kahdeksan muun kilpailijan kanssa kiertueelle Ison-Britannian kaupunkeihin.

Arvostelijat ovat pitäneet Aallon tyyliä teennäisenä ja eleitä opeteltuina. Saara-fanit taas eivät saa tarpeekseen laulajattaren nopeasta omaksumiskyvystä ja puhtaasta laulusta. On tavallaan hyvä, että taiteilija jakaa mielipiteet. Se tekee hänestä kiinnostavan.

NADIA PAAVOLA, LONTOO / LÄNNEN MEDIA