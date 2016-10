– Päivystysuudistus on laitettava jäihin odottamaan varsinaista sote-uudistusta. Kyseessä on historiallisen suuri uudistus, joka tulisi käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Nyt hallitus haluaa käsitellä sairaaloiden alasajon, potilaiden valinnanvapauden ja jättimäisen maakuntauudistuksen erillään toisistaan. Tässä on todellisen kaaoksen ainekset, sanoo Henriksson.

Henriksson kyseenalaistaa pääministeripuolue keskustan valtavaa kiirettä keskittää ja ajaa alas sairaaloita ennen varmuutta siitä, että varsinainen sote-uudistus ylipäätänsä toteutuu.

– Tiedämme jo nyt, että sote-uudistukseen perustuslainmukaisuus on epäselvä. Samalla tiedämme, että kokoomus ei koskaan ole oikeasti ollut kiinnostunut maakuntamallista. Onko keskusta valmis lopputulokseen, jossa maakunnista ei tule mitään, mutta monta toimivaa sairaalaa ja terveyskeskusta on ajettu alas? Eivätkö Sipilä ja Rehula näe tätä riskiä.

Henriksson toteaa, että hallituksen keskittämisinto herättää huolta ympäri maata. Eilen Vaasassa 10 000 pohjalaista osallistui mielenilmaisuun Vaasan keskussairaalan puolesta. Lisäksi esimerkiksi Kotkassa ja Hämeenlinnassa ihmiset ovat huolissaan sairaaloidensa tulevaisuudesta.

– Viisas hallitus kuuntelisi nyt kansalaisia. On kyse kaikkien oikeudesta hyvään ja tasavertaiseen hoitoon ja hoivaan.