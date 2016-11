Kyseessä on harvinaisuus kirkollisen vihkimisoikeuden saaneissa yhteisöissä, joita on Suomessa useita kymmeniä.

– Kun ajattelen oman uskomusperintömme ydinaiheita, niin siellä on kyse tasapainosta, sosiaalisesta vastuusta ja jatkuvuuden hallinnasta. Emme näe mitään ristiriitaa siinä, että vihitään samaa sukupuolta olevia pareja, kertoo Karhun kansan vihkijä Miika Vanhapiha.

Edellytyksenä on, että että vihittävästä parista vähintään toinen kuuluu yhdyskuntaan tai hänellä on "elävä suhde kotoperäiseen uskomusperintöön tai itämerensuomalaiseen mytologiaan".

Vanhapihan mukaan monet yhdyskunnan jäsenet kokevat saavansa luonnosta voimaa sekä hartaita ja jopa mystisiä kokemuksia.

– On uskomuksiin liittyviä toimituksia ja rituaaleja, joissa kunnioitetaan vaikkapa paikan haltijoita ja paikan väkeä. Sitten on myös näitä yleisempiä jumaluuksia tai henkivoimia, joiden kautta ihmiset saattavat jäsentää asioita, ja oman suvun esi- ja kantavanhempien kunnioittaminen, mikä on pinnalla varsinkin näin kekriaikaan.

Forssassa asuva Vanhapiha sai vihkimisoikeuden elokuun lopussa ja vihki ensimmäisen pariskunnan syyskuussa. Lisää häitä on tulossa eri puolilla Suomea.

Hänelle vihkimisoikeuden saaminen oli tärkeä osoitus siitä, että pientä, vajaan 50 jäsenen uskonnollista yhdyskuntaa kohdellaan tasavertaisena toimijana.

– Osa koko rekisteröitymisprosessin merkittävyyttä oli se, että nyt edes osa suomenuskoista kenttää on jollakin tavalla järjestäytynyt. Sillä on merkityksensä, jotta ihmiset ymmärtävät tämän olevan ihan järjellistä, tavallisten ihmisten touhua, Vanhapiha sanoo.

Riikka Happonen / lännen media