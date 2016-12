Helsingin seudun väestönkasvu on ollut tänäkin vuonna nopeaa, kertoo Helsingin seudun kauppakamari. Ennakkotietojen mukaan Helsingin seudun asukasmäärä kasvaa tänä vuonna 1,3 prosenttia. Tämä merkitsee 18 500–19 000 asukkaan lisäystä.

Kasvu on erityisesti muuttovoiton ansiota, tiedotteessa sanotaan. Kotimainen muuttovoitto kasvaa edelleen, ja viime vuoteen verrattuna ulkomainen muuttovoitto on kääntynyt myös uudelleen nousuun. Muuttovoiton osuus kasvusta on yli 60 prosenttia eli 12 500–13 000 ihmistä.

Vantaan kasvu on kiihtynyt tuntuvasti aiempiin vuosiin verrattuna, uusien vantaalaisten määrä nousee 4 500 hengellä. Helsingin väestö kasvaa ennakkoarvion mukaan 7 700 ihmisellä ja Espoon 4 200 ihmisellä.

Vuosituhannen vaihteesta lukien Helsingin seudun väestömäärä on kasvanut 250 000 ihmisellä.

STT