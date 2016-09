Massiivinen sote-säästölista ladattiin kaikessa hiljaisuudessa kesällä sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuille, mutta yksikään ministeri ei ole sitä julkisuudessa esitellyt.

– Vaadin, että hallitus antaa välittömästi vastauksen, onko nyt esille noussut lista hallituksen leikkauslista. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on nimennyt hallituksen valitseman sote-mallin maailman parhaaksi. Kun säästölistaa katsoo, niin kyllä nyt näyttää siltä, että hallitus on tekemässä kaikkien aikojen suurinta leikkausmallia kansalaisten palveluihin, sanoo Sdp:n Tuula Haatainen, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja.

Haatainen kertoo Lännen Medialle, että säästölistaa ei ole myöskään esitelty hänen johtamalleen valiokunnalle.

Nordic Healthcare Group (NHG) on laatinut sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) ja pääministeri Sipilän johtamalle valtioneuvoston kanslialle tarkat laskelmat, miten sote-uudistuksessa voidaan toteuttaa vuoteen 2029 mennessä vuositasolla kolmen miljardin euron säästö.

– Lista on käsittämätöntä luettavaa, kun tähän asti on puhuttu, että kustannustason alenema saadaan toimivista hoitoketjuista.

– Haluan pääministeri Sipilältä ja valtiovarainministeri Petteri Orpolta (kok.) vastauksen, miksi yksityiskohtainen leikkauslista on tehty ja miksi sitä ei ole avoimesti esitelty julkisuudessa. Näistä listoista pitäisi kertoa kansalaisille avoimesti, Haatainen sanoo.

Esimerkiksi vanhuspalveluista säästettäisiin joka vuosi lähes miljardi euroa. Raportissa kirjoitetaan, että vanhusten ympärivuorokautisen hoivan vähentäminen lisäämällä "kotihoivaa" tuottaisi puolen miljardin euron vuotuisen säästön.

Sana kotihoiva on laitettu säästötaulukossa lainausmerkkeihin.

– Kotihoiva tarkoittaa asumista omissa kerrostaloyksiöissä taajamien keskustoissa, sana määritellään hallituksen tilaaman vaikutusarvion liitteessä.

Puolen miljardin säästöpotentiaalia perustellaan sillä, että Vantaalla tehdyn selvityksen perusteella kotihoivaan soveltuisi noin 40 prosenttia nykyisistä tehostetun palveluasumisen asukkaista.

Vammaispalveluiden säästöpotentiaaliksi arvioidaan vuositasolla 210 miljoonaa euroa. Keskeisin kehittämiskohde on laitoshoidon purkaminen, vaikutusarviossa todetaan.

Lasten- ja nuortenpsykiatrian vuodeosastohoidon säästöpotentiaaliksi arvioidaan 50 miljoonaa euroa vuodessa. Kymmenessä vuodessa säästö olisi puoli miljardia euroa.

– Eivätköhän kaikki tunnusta, että vanhuspalvelujen tarve kasvaa väestön ikääntyessä. Juuri on säädetty vanhuspalvelulaki, ja kansalaiset odottavat, että yhteiskunta pitää huolta heidän ikääntyvistä vanhemmistaan ja isovanhemmistaan. Lastenpsykiatriaan tehtäisiin listan mukaan myös isot säästöt, vaikka laitoshoitoa on jo vähennetty. Mielenterveysongelmista kärsiville lapsille ja nuorille tarvitaan ajoissa kunnollista hoitoa. Ja vammaispalveluista säästettäisiin 210 miljoonaa euroa vuodessa, Haatainen ihmettelee ja jatkaa:

– Näyttää siltä, että hallitus on lähestymässä sotea leikkaukset edellä. On katastrofi, jos sote toteutetaan näin. Listasta välittyy kuva, että hallitus on jo miettinyt, mistä kolme miljardia otetaan, Haatainen arvioi.

Sdp vetoaa THL:n ja Kelan arvioihin, joiden mukaan sote-palveluiden yhtiöittäminen saattaa lisätä kustannuksia.

– Nyt iso kuva näyttää siltä, että hallitus hakee yksityiskohtaisella listalla leikkauksia palveluihin, kun samanaikaisesti THL sanoo, että valitulla sote-mallilla ei saada aikaan kustannussäästöjä, ja Kela arvioi, että pakkoyhtiöittäminen voi tuottaa jopa miljardin lisäyksen kustannuksiin. Säästöjä ei haeta byrokratiasta, vaan ne aiotaan tehdä kansalaisten palveluista, Haatainen epäilee.

Sdp esittää sote-uudistukseen aluekuntamallia, jossa kunnat voisivat halutessaan jatkaa palveluiden tuottajina.

– Ainakin suuret kunnat voisivat tuottaa palveluita, jolloin saisimme hallitusti byrokratian vähentämisestä säästöjä, kun hoitoketjuista tulisi sujuvia. Meidän viestimme on, että kuntalaisten maksamat veroeurot on tarkoitettu kansalaisten palveluiden tuottamiseen eikä yksityisten yritysten voittoihin. Kolmas sektori ja yritykset täydentäisivät sote-alueiden ja kuntien palvelutuotantoa, mutta yhtiöittämispakkoa ei olisi, Haatainen sanoo.

Säästöjä laskettaessa vaikutusarviossa ei oteta lainkaan kantaa siihen, mitä seurauksia sillä on, jos niin lasten, nuorten, päihdeongelmaisten kuin mielenterveyspotilaiden palveluissa lisätään entistä enemmän avopalveluiden osuutta. Tämä ei ole tutkijoiden vika, sillä heiltä on tilattu ainoastaan laskelma keinoista toteuttaa miljardiluokan säästö.

