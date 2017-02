Vihreiden kansanedustaja Pekka Haavisto ei paljasta vielä, aikooko lähteä ehdolle presidentinvaaleissa. Sen sijaan suosikkinimi puolueen uudeksi puheenjohtajaksi on selvillä.

Haavisto tukee Hanna Halmeenpään lähtöä puolueen puheenjohtajakisaan.

– Hanna on ottanut paikkansa hyvin, ja olen tyrkkinyt häntä pohtimaan sitä, etteikö puolueen puheenjohtajan paikka kiinnostaisi, Haavisto sanoo.

Kalajokinen Halmeenpää on ensimmäisen kauden kansanedustaja Oulun vaalipiiristä sekä puoleen toinen varapuheenjohtaja.

Hän on profiloitunut erityisesti ydinvoimakysymyksissä. Halmeenpää on Pro Hanhikivi ry:n aktiiveja ja yhdistyksen varapuheenjohtaja.

Pro Hanhikivi on vastustanut hyvin voimakkaasti Pyhäjoen Hanhikiven niemelle rakennettavaa ydinvoimalaa.

– Hänen pitkä kokemus vaikuttajana näkyy. Hän on joutunut ottamaan myös matsia, joka kuluu politiikkaan. Hänellä on sellaisia vahvuuksia ja osaamista, joita hyvällä kansanedustajalla on, Haavisto sanoo.

Vihreät valitsevat uuden kansanedustajat ensi kesän puoluekokouksessa Tampereella.

Puheenjohtajapeli sai äkkilähdön heti joulunpyhien aikaan, kun Outi Alanko-Kahiluoto ilmoitti, ettei hän ole lähdössä mukaan puheenjohtajakisaan. Syyksi Alanko-Kahiluoto sanoi sen, että istuva puheenjohtaja Ville Niinistö suosii Emma Karia .

Niinistö totesi heti väitteiden tultua julkisuuteen, ettei hänellä ole kantaa siihen kuka valitaan uudeksi puheenjohtajaksi.

– Minulle (Alanko-Kahiluodon) ilmoitus tuli yllätyksenä. Pidin aika varmana sitä, että jos hän lähtee ehdolle, hän olisi sen myös voittanut. Uskon, että hän on itse päättänyt, ettei lähde mukaan. En usko, että kukaan olisi normaali enempää kampittanut. Nyt kenttä on aidosti auki uudelle pätevälle puheenjohtajalle, Haavisto sanoo.

Haaviston mukaan kesäkuussa tehtävässä puheenjohtajavalinnassa pitäisi näkyä se, että vihreät on nykyään koko maanlaajuinen liike, ei vain suurten kaupunkien puolue.

Presidenttiehdokkuus vielä auki

Kansanedustaja Pekka Haavisto panttaa edelleen sitä, aikooko hän lähteä ehdolle vuoden 2018 presidentinvaaleihin. Lännen Medialle Haavisto vakuuttaa, että päätös on vielä aidosti auki.

– Olen käynyt asiasta keskusteluja suuntaan jos toiseen, mutta asiaa pitää vielä miettiä. Asiassa on huomioitava myös perheenjäsenten näkökulmia, Haavisto sanoo.

Vihreiden puoluevaltuuskunta kokoontuu tulevana viikonloppuna Lohjalle, jossa Haavisto puhuu sunnuntaina. Oletettavaa on, että hän ilmoittaa viimeistään siellä, mitä hän aikoo ehdokkuuden suhteen tehdä.

Haaviston pohdinnoissa nousee voimakkaasti esille myös se, miten nopeasti maailman tilanteet ja ulkopolitiikan kuviot ovat muuttuneet lyhyessä ajassa.

Nopeat ja osin myös arvaamattomat muutokset tulevat näkymään myös vuoden 2018 presidentinvaaliteemoissa.

– Tulevissa vaaleissa korostuvat kansankunnan turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyvät teemat. Olemme tilanteessa, jossa erilaisista liitoista, ei vain sotilasliitoista, puhutaan paljon tarkemmin, hän sanoo.

Haavisto ei usko, että vuoden 2012 vaalien spontaanisti alkanut kansaliike-ilmiö syntyisi uudestaan.

– Samaan virtaan ei voi astua kahdestaan, mutta vuoden -12 vaalit olivat myönteinen kokemus, hän sanoo.

Kunnallisvaaleissa odotetaan voittoa isoissa kaupungeissa

Kunnallisvaaleissa vihreät tavoittelee suurimman puolueen paikkaan isoissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa.

Tammikuussa Taloustutkimuksen tekemässä kyselyssä vihreiden kannatus oli 13,7 prosenttia. Vuoden 1984 kunnallisvaaleissa vihreät olivat ehdolla ensimmäistä kertaa. Silloin heidän kannatuksensa oli 2,8 prosenttia.

1980-luvun ympäristöliikkeen ja vaihtoehtokulttuurien nousun vanavedessä syntyneestä puolueesta on tullut yleispuolue, joka tällä hetkellä on Suomen neljänneksi isoin poliittinen ryhmittymä

– Nykyisin on aivan normaalia olla vihreä, Haavisto naurahtaa.

Minna Akimo / Lännen Media