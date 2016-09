Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen myöntää, että kohu valtionyhtiön ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) ympärillä on aiheuttanut yhtiölle hallaa.

– Olemme toimineet normaalisti, mutta onhan tämäntyyppinen vatvominen henkilökunnan ja kaikkien yhtiön sopimusosapuolten kannalta ikävää. Tietysti toivoisi, että tämä loppuisi mahdollisimman nopeasti ja yhtiö pääsisi elämään normaalia elämää ja tekemään niitä asioita, joita sen tuleekin tehdä, Savolainen toteaa Lännen Medialle.

Hän oli Finavian puheenjohtajan Harri Sailaksen kanssa tiistaina eduskunnan tarkastusvaliokunnan kuultavana. Asiantuntijoilta kysyttiin muun muassa epäonnistuneisiin johdannaiskauppohin johtaneista tapahtumaketjuista sekä valtion omistajaohjauksesta.

Savolaisen mukaan kuuleminen sujui hyvässä ja asiallisessa hengessä.

– Yhtiön intresseissä on selvittää tämä asia pohjia myöten. Olimme hyvin halukkaita vastaamaan kaikkiin niihin kysymyksiin, joihin osaamme.

Heinäluoma: Ratkaisu ehkä vasta marraskuussa

Myös tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma (sd.) on tyytyväinen kuulemiseen.

– Se oli hyödyllinen ja tarpeellinen. Saimme selvityksen, mitä yhtiössä on tapahtunut tänä ja viime vuonna ja aikaisemmin. Tarkoituksena on, että käymme tämän asiallisesti, mutta huolella läpi.

Asian käsittely jatkuu heti huomenna valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston päällikön Eero Heliövaaran ja Finavian hallituksen entisen puheenjohtajan Riitta Tiuraniemen kuulemisella.

Kohun keskellä olevaa liikenneministeri Anne Berner kutsutaan valiokunnan eteen vasta hieman myöhemmässä vaiheessa, todennäköisesti aikaisintaan parin viikon kuluttua.

Valtiontalouden tarkastusvirasto moitti kesäkuussa ministeriön puuttuneen liiaksi yhtiön asioihin viestittäessään syksyllä 2015, ettei yhtiön pitänyt edetä vahingonkorvauskanteissaan yhtiön aiempaa tilintarkastajaa, hallitusta ja toimitusjohtajaa vastaan. Berner on kiistänyt estäneensä yhtiötä nostamasta kanteita.

Finavian tapahtumien käsittely valiokunnassa kestänee pitkälle syksyyn. Heinäluoma arvioi valmista tulevan kenties marraskuulla.

Hän ei lähde vielä tässä vaiheessa ennakoimaan valiokunnan ratkaisua tai edes spekuloimaan mahdollisilla ratkaisuvaihtoehdoilla.

– Niitä mietitään sitten, kun on käsitys siitä, mitä on tapahtunut. Suhtaudumme tähän äärimmäisen vakavasti ja huolellisesti ilman kiihkoa mihinkään suuntaan. Lähtökohta on, että työ tehdään huolella ja käsitellään asiallisesti, mutta tarkasti, Heinäluoma sanoo.

Vuoden 2011 hallitus voi joutua maksumieheksi Eduskuntakäsittelyn lisäksi Finaviassa on meneillään muitakin prosesseja.

Finavialle aiheutui kymmenien miljoonien vahingot vuosina 2009–2011 solmituista johdannaissopimuksista. Yhtiön nykyinen hallitus päättää loppuvuoden aikana, nostaako se vahingonkorvauskanteen vuoden 2011 hallitustaan kohtaan.

– Silloin on laskennallisesti kaikkein eniten aiheutunut tappioita. Se prosessi on meillä nyt kiivaasti käynnissä ja se pitää vanhenemissääntöjen puitteissa ratkaista tänä vuonna, Sailas kertoo.

Lisäksi Finavian entinen varatoimitusjohtaja ja entinen rahoituspäällikkö ovat syytteessä luottamusaseman väärinkäytöstä.

Riikka Happonen