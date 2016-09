Rehn sanoo Kalevan haastattelussa, että Fennovoiman on parannettava turvallisuuskulttuuriaan ja toimintatapojaan, tai koko hanke on vaarassa. Rehnin mukaan Pyhäjoen ydinvoimala ei saa rakentamislupaa, ellei Fennovoima pysty korjaamaan turvallisuuspuutteitaan nopeasti. Rehnin mielestä yhtiön tulisi noudattaa normaalia suomalaista yrityskulttuuria.

Ylen uutisen mukaan Rehn tapasi perjantaina Säteilyturvakeskuksen johtoa. Ylen haastattelussa Rehn kertoi, että Fennovoimalla on yhä pahoja puutteita projektinjohdossa ja muun muassa alihankkijoiden resursoinnissa.

– Tiedämme itsekin, että meidän täytyy parantaa yhä monia asioita, esimerkiksi johtamisjärjestelmissämme on yhä kehittämistä, Kettunen sanoo.

– On päivänselvää, että hanke ei etene, jos Säteilyturvakeskus ei ole tyytyväinen kaikkiin asioihimme, hän jatkaa.

Kettunen painottaa, että Fennovoima on kuitenkin koko ajan korjannut toimintaansa.

– Haluan puolustaa samalla väkeämme, moni asia on mennyt hyvin eteenpäin ja menee edelleenkin.

Yle kertoi tällä viikolla, että Fennovoima on irtisanonut noin vuosi sitten yhden johtohenkilönsä, koska tämä oli mennyt oma-aloitteisesti puhumaan turvallisuushuolistaan Säteilyturvakeskukselle.

Jo aiemmin YLE kertoi Säteilyturvakeskuksen turvallisuuskulttuuritarkastuksesta, jonka mukaan kyseenalaistavia ja turvallisuushuolia esiin tuovia työntekijöitä painostetaan Fennovoimassa. Tarkastus tehtiin noin vuosi sitten. Säteilyturvakeskus on ollut huolissaan myös siitä, riittääkö Fennovoiman ydinvoimaosaaminen.

– Julkisuudessa olleet asiat viittaavat vuoden takaiseen tarkastukseen, jossa muutama henkilö oli esittänyt näitä havaintoja. Otamme nämä kaikki vakavasti. Ymmärrämme täysin varmasti, että rakentamislupaa ei tule, ellei kaikki ole kunnossa, Kettunen vakuuttaa.

Kettusen mukaan yhtiön organisaatiokulttuuri on terve.

– Meillä Fennovoimassa on erittäin hyvät menettelyt, jos esimerkiksi jollain on joku turvallisuushuoli. Työntekijöillä on monia hyviä tapoja esittää huolensa, ja ne voi esittää myös nimettömänä.

Kettunen kertoo, että Fennovoiman henkilökunnan työviihtyvyyttä tutkittiin viimeksi toukokuussa.

– Tulosten mukaan meillä viihdytään paremmin kuin suomalaisessa yhtiössä keskimäärin, hän sanoo.

Kettusen mukaan Fennovoima ei kiirehdi hankettaan turvallisuuden kustannuksella.

– Niin kauan tehdään kaikkia dokumentteja, kunnes ne ovat kunnossa ja kunnes kelpaavat Säteilyturvakeskukselle. Olemme samaa mieltä ministerin kanssa, että tärkein asia on aina turvallisuus, Kettunen tiivistää.

Kalevan uutinen

YLE:n uutinen

HENRIPEKKA KALLIO / LÄNNEN MEDIA