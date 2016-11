Ylen politiikan toimituksen ex-päällikkö Pekka Ervasti sanoo Maaseudun Tulevaisuudessa olevansa erittäin huolestunut siitä, kuinka ahtaaseen rakoon Ylen poliittinen journalismi on ajettu. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Ylessä juttuja on hyllytetty ja sensuroitu ja toimittajille on annettu varoituksia erityisesti tämän hallituksen aikana, sanoo Ylen politiikan toimituksen entinen päällikkö Pekka Ervasti Maaseudun Tulevaisuudessa.

Ervasti sanoo olevansa veronmaksajana ja journalistina ja entisiltä kollegoiltaan kuulemansa perusteella erittäin huolestunut siitä, kuinka ahtaaseen rakoon Ylen poliittinen journalismi on ajettu toimivan johdon linjauksilla.

Hänen mukaansa poliitikot painostavat toimittajia aina, mutta eri asia on, taivutaanko painostukseen.

Ervastin mielestä ei ole sattumaa, että kurilinja on koventunut erityisesti tämän hallituksen aikana. MT:n mukaan Ervasti kirjoitti itsekin kriittisesti pääministeri Juha Sipilän (kesk.) poliittisesta osaamisesta, terveydestä ja taloudellisista sitoumuksista, kunnes sai potkut.

Ylen vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen ei eilen A-studiossa vastannut kysymykseen, maksettiinko Ervasti hiljaiseksi lähtönsä syystä. Myös Ervasti kertoo tehneensä Ylen kanssa sopimuksen siitä, että hänen lähtönsä syitä ei eritellä julkisuudessa. Hän korostaakin MT:ssä, että puhuu vain kollegoidensa puolesta, ei omasta tapauksestaan.

Sipilän ja Ylen kirjeenvaihto julki

Ylen toimittaja on julkaissut viestit, jotka pääministeri Juha Sipilä (kesk.) lähetti viime perjantaina ja lauantaina. Viestinvaihdosta käy ilmi, että Sipilä välitti 12 kansalaisilta saamaansa viestiä Ylen Salla Vuorikoskelle hyvin tiiviissä tahdissa. Sipilä lähetti lisäksi viisi viestiä, joissa arvosteli Ylen toimintaa.

Kuten julkisuudessa on kerrottu ja Sipilä on itsekin myöntänyt, hän antaa hyvin suorasanaista palautetta Ylen jutusta, jossa kerrottiin pääministerin sukulaisten saaneen noin puolen miljoonan euron tilauksen Terrafamelta .

Sipilä kirjoittaa, että oppositiota ei tarvita ollenkaan, koska "niin puolueellista Ylen viestintä on ollut tämän vaalikauden aikana". Sipilä kirjoittaa kuulleensa arvion erityisesti niiltä kansanedustajilta, jotka ovat olleet pidempään mukana.

– Lestadiolaisjutut, Yrityksen tuulesta temmatut työsuojelujutut, Tulojen ilmoittamatta jättäminen, Jne, jne. Arvostukseni Yleen on nyt täysi nolla, ei tietysti poikkea teidän arvostuksestanne minua kohtaan. Tasoissa ollaan, Sipilä kirjoitti kello 23.07 Vuorikoskelle.

Vuorikoski kertoo julkaisseensa viestit, koska yleisöllä on oikeus saada tietoa yhteiskunnallisesti merkittävän asian taustoista. Hän kertoo päätyneensä tähän myös siksi, että Yleisradion toimituksellinen johto on päätynyt samaan arvioon julkisesta käsittelystä. Sen sijaan pääministerin välittämiä kansalaisviestejä hän ei koe tarpeelliseksi julkaista.

Viestinvaihdosta käy ilmi, että Vuorikoski esitti Sipilälle useita kertoja pyynnön vastata Ylen kysymyksiin. Sipilä ei kuitenkaan halunnut enää kommentoida uutista, koska uutinen oli jo julkaistu. Sipilän mielestä hänelle varattu aika, noin 1,5 tuntia, kommentoida Ylen uutista oli liian lyhyt.

Kantelu JSN:ään

Yleisradion toiminnasta pääministeri Sipilän (kesk.) tapauksessa on tehty kantelu Julkisen sanan neuvostoon (JSN).

Kantelussa pyydetään selvittämään, onko Yle rikkonut journalistin ohjeiden kohtia kaksi ja kolme. Kakkoskohdassa linjataan, ettei sisältöä koskevaa päätösvaltaa saa missään olosuhteissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille. Kolmoskohdan mukaan journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.

JSN ei ole vielä päättänyt, ottaako se kantelun käsittelyynsä. Päätös tehdään ehkä jo lähipäivinä. JSN:stä kerrotaan STT:lle, että kantelija on yleisön edustaja. JSN:lle on tehty asiasta toinenkin kantelu, mutta se on nimetön, joten sitä neuvosto ei käsittele.

