– Meillä on poliisin tiedossa ja seurannassa useita kymmeniä ihmisiä, jotka ihannoivat joukkoampumisia ja koulusurmia. Heidän tavoitteenaan on tappaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa tapahtuneissa joukkomurhissa on kuollut, Paatero kirjoittaa uudessa kirjassaan Sisäinen turvallisuus huojuu.

Hänen mukaansa taustalla on kostonhalua yhteiskuntaa kohtaan ja usein syrjäytymistä ja koulukiusaamista. Avuksi Paatero tarjoaa nollatoleranssia koulukiusaamiseen ja kiusaamistapausten aktiivista havainnointia sekä poliisiresursseja sosiaalisen median seurantaan.

Poliiseja ei ole varaa vähentää Lisäksi Paatero kaipaa päättäjiltä pikaisia poliittisia linjauksia poliisin kokonaisresurssitasosta, tehtävienjaosta ja vapaaehtoisen maallikkopoliisijärjestelmän luomisesta.

Hän myöntää torstaiaamuna julkaistussa kirjassaan pettyneensä loppukeväästä julkaistuun valtioneuvoston selontekoon sisäisestä turvallisuudesta.

– Selonteko ei anna niitä avauksia, joita siltä oli lupa odottaa. Sitä on ilmeisesti viime vaiheessa pehmennetty, Paatero arvioi.

Eniten pahoillaan hän on hallituksen kannanotosta, jossa kerrottiin hallituksen lisäävän poliisiresursseja, vaikka tosiasiassa lähivuosina leikataan selvästi tämän vuoden tasosta.

– Vakava maininta on siitä, että sopeuttamistoimet tehdään etupainotteisesti kuluvan kehyskauden alkupuolella. Se on kovan sisäisen turvallisuuden näkökulmasta todella vaarallisen tuntuinen kannanotto.

Paatero laskee poliisien määrän vähenevän vuoteen 2020 mennessä ainakin 600–700 henkilöllä. Hän muistuttaa, että poliiseja on jo nyt Suomessa asukaslukuun nähden Euroopan vähiten.

– Jos poliisien lukumäärä olisi samalla tasolla suhteessa asukaslukuun kuin muissa Pohjoismaissa, meillä pitäisi olla vähintään 3000 poliisia enemmän kuin nyt. Silti me vain vähennämme poliiseja! Paatero ihmettelee.

Hänen mukaansa Suomi tarvitsee vuosittain 400 poliisiopiskelijaa, jotta poliisien määrä pysyisi 2020-luvun taitteessa nykyisellä tasolla.

Riikka Happonen