Euroopan unionin on pysyttävä yhtenäisenä Venäjä-pakotteiden suhteen, korostavat euroedustajat Liisa Jaakonsaari (sd.) ja Sirpa Pietikäinen (kok.).

Viime yönä EU-maiden johtajat lausuivat huippukokouspäivän päätteeksi, että EU on valmis harkitsemaan Venäjä-pakotteiden laajentamista, jos Venäjän pommitukset Syyriassa jatkuvat. Uusista pakotteista ei kuitenkaan vielä päätetty.

Euroopan parlamentti keskustelee EU-huippukokouksen tuloksista ensi viikon täysistunnossa Strasbourgissa. Jaakonsaari ja Pietikäinen tapasivat toimittajia perjantaina aamupäivällä Helsingissä.

Pietikäisen mukaan pakotteissa on toinenkin puoli.

– Uhkaus on kaikkein parasta parisuhteessa ja sodassa niin kauan, kuin se on taskussa. Sitten, kun se on pöydällä ja käytetty, pitää löytää jo jytkympiä aseita, hän sanoo.

– On oikea linja, että tässä vaiheessa sanotaan, että valmius pakotteisiin on.

Toinen kysymys Pietikäisen mukaan on, että missä vaiheessa on reagoitava, jos tilanne eskaloituu.

– Jos ajatellaan puhtaasti talouspakotteita, kyllähän siellä puhutaan kokonaan kansainvälisen rahaliikenteen jäädyttämisestä ja kauppasaarrosta tiukimmillaan. Se on vähintään yhtä tiukka toimenpide, kuin jokin militaarinen operaatio. Sinne tuskin kukaan menee, Pietikäinen arvioi.

Jaakonsaari: vertauskohtana Iran-sopimus Liisa Jaakonsaari vertaa tilannetta Iranin ydinsopimukseen, jota hän pitää hyvänä esimerkkinä EU:n onnistuneesta ulkopolitiikasta.

– Nyt valitettavasti Euroopan unioni on sivuraiteilla. Se johtuu aika paljon Venäjästä. Venäjä on selvästi muuttanut perusopinkappaleitaan, Jaakonsaari sanoo.

Toinen Syyrian tilanteen taustalla vaikuttava tekijä Jaakonsaaren mukaan on Venäjän heikko taloustilanne.

– Kun jokin maa on heikossa tilassa, voimaa lähdetään hakemaan muualta.

– Tästä Aleppon lapset maksavat laskun, Jaakonsaari sanoo.

Laura Myllymäki, Helsinki / Lännen media