EU-komissio on pysynyt hiljaa omista neuvottelutavoitteistaan, koska se odottaa Britannian ensin käynnistävän virallisen eroprosessin. Juncker oli lyhytsanainen myös keskiviikkona, kun toimittajat kysyivät hänen arviotaan Britannian edellisenä päivänä kuultuihin neuvotteluasemiin.

– Me emme ole vihamielisiä, vaan haluamme reilun sopimuksen Britannialle, mutta myös Euroopan unionille, Juncker sanoi.

Britannian pääministerin Theresa Mayn tiistainen brexit-puhe vahvisti kuvaa siitä, että Britannia todella irtautuu unionista. Britannia lähtee EU:n sisämarkkinoilta ja haluaa itse tehdä päätökset maahanmuuton rajoittamisesta. Maa pyrkii solmimaan EU:n kanssa kauppasopimuksen, joka antaa sille mahdollisimman vapaan pääsyn sisämarkkinoille. Junckerin mielestä linjaukset toivat selvyyttä Britannian tavoitteisiin.

Rakentava ote saa kiitosta

Pääministeri Mayn tapa korostaa puheessaan EU:n yhtenäisyyttä saa kiitosta EU-pöydissä. Britannian esimerkin on pelätty laukaisevan lähtöpohdintoja myös muissa maissa, varsinkin jos Britannia lähtisi ovet paukkuen.

Puheessaan May totesi, että vahva EU on myös Britannian etu. EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kok.) arvioi, että tämä oli samalla vastaus Yhdysvaltain pian virkaan astuvalle presidentille Donald Trumpille, joka on maalaillut uhkakuvia EU:n hajoamisesta.

Trump totesi lehtihaastattelussa tällä viikolla, että hän uskoo muiden EU-maiden seuraavan Britannian esimerkkiä ja lähtevän unionista. Trumpin kaavailema EU-suurlähettiläs on puolestaan tokaissut, että houkutteleva kauppasopimus Yhdysvaltain ja Britannian välillä voisi houkutella muitakin irtautumaan.

Kataisen mielestä puheet aiheuttavat epävakautta.

– Puheet ovat hyvin erikoisia. Ne voi ehkä laittaa sen piikkiin, että puhujat eivät ymmärrä, mutta on sekin huolestuttavaa, Katainen sanoi suomalaistoimittajille Ranskan Strasbourgissa.

Britannian korkein oikeus antaa brexit-päätöksen ensi tiistaina

Britannian korkein oikeus kertoi keskiviikkona, että se antaa päätöksensä brexit-asiassa ensi tiistaina. Sen odotetaan ilmoittavan, täytyykö pääministerin hakea parlamentin suostumus eroprosessin aloittamiseksi.

Pääministeri Theresa May on aiemmin sanonut käynnistävänsä eroprosessin viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

May oli keskiviikkona parlamentin alahuoneen kuultavana pitämästään brexit-puheestaan. Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn tiukkasi Maylta, olisiko Britannia valmis maksamaan päästäkseen EU:n sisämarkkinoille tulevaisuudessa.

Mayn mukaan kyse ei ole siitä, vaan parhaan mahdollisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta Britannialle.

Työväenpuolue syytti Mayta ja konservatiivipuoluetta brexitin käyttämisestä tekosyynä muuttaa Britannia taloudeksi, jolla on matala koulutus ja matalat palkat sekä pienet yritysverot ja vähän sääntelyä.

